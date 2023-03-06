北京當局取締與防疫限制，已阻礙外國學校在中國大陸的擴張熱潮，促使包括英國在內的一些國際私校，正把眼光瞄準亞洲、非洲和中東不斷壯大的中產階級，包括印度、越南以及奈及利亞。

英國金融時報（FT）報導，英國的教育機構正帶頭把重心轉往新市場，以追求穩定的收入來源。2019年教育顧問公司Cairneagle的紀錄顯示，英國機構準備開設的學校原本有80%是要設在中國大陸，但這個比率在今年1月下降到15%，

分析師指出，北京當局在2021年對國際學校實施新監管條件，並且加強取締教育供應機構，致使這些教育提供機構將將注意力從中國轉向其他地區。

Cairneagle的合夥人阿米羅拉說，這些限制意味著許多學校在經過一段時間的瘋狂擴張後，已經「完全擱置」了在大陸的計畫。根據教育資料供應商ISC Research的數據，在過去十年中，中國大陸的成長帶動英國私校的學費收入增加了四倍。

其他地區對國際私校的殷切需求也是促成這種轉變的因素之一，在印度、越南、奈及利亞等年輕人口眾多，且所得水準持續增加的新興經濟，國際連鎖學校不斷擴張，而經營老牌名校海外分校企業也看好此趨勢錢景。

儘管就總數而言，從中國大陸轉出後的機會仍偏少，但ISC研究公司表示，明年將開設26所國際學校，其中17所是英國學校，包括在越南的布萊頓學院（Brighton College）、阿賓漢學校（Uppingham）和賴蓋特文法學校（Reigate Grammar），及在柬埔寨坎特伯雷國王學校（King's School Canterbury）和在巴貝多墨爾文學院（Malvern College）。

在印度，哈羅國際學校（Harrow International School）正在印度南部科技中心班加羅爾設新校區，威靈頓學院（Wellington College）則在孟買附近的普恩設立校區。

威靈頓學院普恩校區主管陶德說，威靈頓是被印度「蓬勃」的經濟所吸引，瞄準當地人，還有想申請跨國大學、嚮往印度與英國交織文化的外國居民。