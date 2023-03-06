美晶片法案 磁吸英企

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

英國電訊報（The Telegraph） 報導，在美國總統拜登推出一項530億美元的鼓勵本土研發計畫後，英國的晶片製造商上周便與白宮討論在美國的投資機會。

由IQE、Paragraf和PragmatIC半導體等微晶片公司組成的英國代表團，已與白宮和美國國會人員會面，美方與會人員還包括執行「晶片和科學法案」的官員。該法案的目的是促進美國的半導體製造，並降低對台灣的依賴。

在這幾家英國晶片製造商造訪美國之際，軟銀集團旗下的微晶片公司安謀（Arm） 決定目前不在倫敦證交所售股，轉而選擇在美國紐約上市。

該公司執行長哈斯上周五（3日）證實，將在華爾街上市，並表示該公司總部仍將設在英國，未來將考慮在倫敦二次上市。

目前許多企業都在質疑倫敦在英國脫歐後的投資魅力，考慮放棄在本地發售股票，轉而青睞在美國上市。

PragmatIC半導體的執行長懷特表示，在華盛頓的會談可能促使該公司申請在美國籌資，最終可能將業務轉移到海外。電訊報表示，懷特說，該公司在英國或美國上市的機率是「50-50」。

報導並指出，IQE的財務長普倫警告說，如果英國不迅速採取行動制定一項有意義的半導體戰略，很可能被拋在後面。他說，美國的規畫領先五年，並且正在實行這些計畫。

IQE的晶片技術被用於iPhone的臉部識別系統，這家在倫敦上市的公司表示，如果缺乏可靠的半導體戰略，可能會離開英國。IQE已在美國設廠。

美國 英國 半導體

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