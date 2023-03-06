ECB升息2碼 箭在弦上

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
歐洲央行總裁拉加德 （路透）
歐洲央行總裁拉加德 （路透）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，由於歐元區核心通膨短期仍將居高不下，下周「非常、非常可能」再次升息2碼。專家指出，這番言論形同為本月決策定調。

拉加德接受西班牙媒體Vocento訪問表示，「我們非常可能將升息2碼」，「我們在上次的貨幣政策會議已暗示這個決定，我們近日看到的所有數據，正在證實我們非常、非常可能採取這樣的升息行動」。ECB預定16日舉行利率決策會議。

她警告，儘管整體通膨率將在未來幾個月下滑，但剔除食物和燃料價格的核心通膨率，仍可能持續高得令人不安，「短期之間，核心通膨率將居高不下」。

ECB去年7月來已整整升息3個百分點（12碼），目前主要再融資利率為3%，邊際放款利率為3.25%，存款利率為2.5%，現在拉加德又說本月「非常可能」再升2碼。不過，3月後的升息計畫就沒那麼確定。

拉加德在ECB官網5日刊登的一篇訪問中說：「我不能告訴你利率會升到多高，但我知道將比現在還高。我們還有許多工作要做。」由於歐元區2月通膨率仍是ECB 2%目標的四倍多，核心通膨也達到創紀錄的5.6%，摩根士丹利、美銀全球研究公司、法國巴黎銀行及巴克萊銀行都已上修ECB的利率高峰預測，預估ECB的存款利率將在4%攀峰，比目前的2.5%高出6碼。

此外，ECB也將在下周公布利率決策後，發表新的經濟預測，但拉加德並未透露細節，「我預期今年經濟成長將比去年第4季的停滯略為好轉」，「ECB幕僚的預測並不包含2023年陷入衰退。我們預期今年全年經濟都將是正成長、經濟活動也增加，雖然確實仍有龐大的不確定性」。

ECB 通膨

延伸閱讀

2月CPI年增率 可望低於3%

貸款族哭哭！國銀放款利率睽違六年半站上2%大關

歐洲央行總裁拉加德重申 有意3月再升息2碼

歐盟修正經濟預測 狀況好轉仍須戒慎

相關新聞

強徵勞工賠償案 日韓大和解

南韓韓聯社和日本共同社等媒體報導，針對朝鮮半島勞工在日本殖民時期遭強制徵用的賠償問題，南韓政府六日將公布「解決方案」，透...

做太少比做太多風險更大… 鮑爾本周談話鷹影重重

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將出席國會聽證會，在諸多官員警告利率可能升到更高之際，經濟學者普遍預料鮑爾不會對升息路徑...

美企對陸投資 再加緊箍咒

知情人士透露，美國拜登政府已接近完成一道行政命令，將限制美企對中國大陸特定領域的投資，包括有可能增強中國大陸軍事和情報能...

國際私校攻新興市場

北京當局取締與防疫限制，已阻礙外國學校在中國大陸的擴張熱潮，促使包括英國在內的一些國際私校，正把眼光瞄準亞洲、非洲和中東...

日韓貿易摩擦 可望化解

在日本和南韓為二戰時期紛爭而出現貿易摩擦好幾年後，日本與南韓媒體報導，這兩個亞洲經濟體正接近簽署一項協議化解這項爭端，日...

ECB升息2碼 箭在弦上

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，由於歐元區核心通膨短期仍將居高不下，下周「非常、非常可能」再次升息2碼。專家指出，這番...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦