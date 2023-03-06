日韓貿易摩擦 可望化解
在日本和南韓為二戰時期紛爭而出現貿易摩擦好幾年後，日本與南韓媒體報導，這兩個亞洲經濟體正接近簽署一項協議化解這項爭端，日本將解除出口重要電子產品原料到南韓時出口管制措施，並以兩項措施與南韓和解，象徵在南韓總統尹錫悅上任後，兩國關係改善。
讀賣新聞報導，日本政府正計劃解除對南韓實施、三種用於重要電子產品化學品的管制措施，南韓也將收回在世界貿易組織（WTO）向日本提出的告訴。WTO於2020年同意針對這項貿易爭端進行仲裁。
報導指出，若南韓宣布可讓日方接受的二戰時期強徵勞工爭議的解方，有助促成日方解除出口限制、以及南韓撤告。
這項解方可能涉及兩項措施。日本共同社與韓聯社都報導，南韓計劃6日正式宣布和解強徵勞工爭議的措施，包括由政府支持的南韓委員會，補償國內的強徵工受害者，而非如南韓法院宣判、強制要求日本企業支付賠償。知情人士說，若南韓決定以基金會提供補償，日本政府也將允許日企提供「自願」捐助。
日經新聞報導，這個基金會將代表日本補償受害者，日本預料也將對這些受害者致歉，一如過去日本對戰時侵略亞洲所發表的聲明。如此一來，將能避開兩國的「地雷」，並為尹錫悅本月訪日的行程鋪路。
此外，韓國全國經紀人聯合會（FKI）和日本經濟團體聯合會（經團連）也將共同成立「未來青年基金」，提供青年學子獎學金。南韓高階官員告訴韓聯社，這項和解的目標是要邁向未來，而非糾結於過去。
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