日韓貿易摩擦 可望化解

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓將與日本化解因為二戰爭端所造成的貿易摩擦。圖為南韓總統尹錫悅（左）與日本首相岸田文雄去年9月在紐約出席聯合國大會時握手的資料照。（美聯社）
南韓將與日本化解因為二戰爭端所造成的貿易摩擦。圖為南韓總統尹錫悅（左）與日本首相岸田文雄去年9月在紐約出席聯合國大會時握手的資料照。（美聯社）

在日本和南韓為二戰時期紛爭而出現貿易摩擦好幾年後，日本與南韓媒體報導，這兩個亞洲經濟體正接近簽署一項協議化解這項爭端，日本將解除出口重要電子產品原料到南韓時出口管制措施，並以兩項措施與南韓和解，象徵在南韓總統尹錫悅上任後，兩國關係改善。

讀賣新聞報導，日本政府正計劃解除對南韓實施、三種用於重要電子產品化學品的管制措施，南韓也將收回在世界貿易組織（WTO）向日本提出的告訴。WTO於2020年同意針對這項貿易爭端進行仲裁。

報導指出，若南韓宣布可讓日方接受的二戰時期強徵勞工爭議的解方，有助促成日方解除出口限制、以及南韓撤告。

這項解方可能涉及兩項措施。日本共同社與韓聯社都報導，南韓計劃6日正式宣布和解強徵勞工爭議的措施，包括由政府支持的南韓委員會，補償國內的強徵工受害者，而非如南韓法院宣判、強制要求日本企業支付賠償。知情人士說，若南韓決定以基金會提供補償，日本政府也將允許日企提供「自願」捐助。

日經新聞報導，這個基金會將代表日本補償受害者，日本預料也將對這些受害者致歉，一如過去日本對戰時侵略亞洲所發表的聲明。如此一來，將能避開兩國的「地雷」，並為尹錫悅本月訪日的行程鋪路。

此外，韓國全國經紀人聯合會（FKI）和日本經濟團體聯合會（經團連）也將共同成立「未來青年基金」，提供青年學子獎學金。南韓高階官員告訴韓聯社，這項和解的目標是要邁向未來，而非糾結於過去。

日本經濟 南韓 尹錫悅

延伸閱讀

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜李昱諄獲女雙亞軍

網友揭日本超美「有田燒小物」 功能人人驚嘆：重視細節美感

經典賽／比照日本國家隊 林立獲量身訂製裝備

日本諏訪之瀨島火山5天噴發25次 上調警戒至3級

相關新聞

強徵勞工賠償案 日韓大和解

南韓韓聯社和日本共同社等媒體報導，針對朝鮮半島勞工在日本殖民時期遭強制徵用的賠償問題，南韓政府六日將公布「解決方案」，透...

做太少比做太多風險更大… 鮑爾本周談話鷹影重重

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將出席國會聽證會，在諸多官員警告利率可能升到更高之際，經濟學者普遍預料鮑爾不會對升息路徑...

美企對陸投資 再加緊箍咒

知情人士透露，美國拜登政府已接近完成一道行政命令，將限制美企對中國大陸特定領域的投資，包括有可能增強中國大陸軍事和情報能...

國際私校攻新興市場

北京當局取締與防疫限制，已阻礙外國學校在中國大陸的擴張熱潮，促使包括英國在內的一些國際私校，正把眼光瞄準亞洲、非洲和中東...

日韓貿易摩擦 可望化解

在日本和南韓為二戰時期紛爭而出現貿易摩擦好幾年後，日本與南韓媒體報導，這兩個亞洲經濟體正接近簽署一項協議化解這項爭端，日...

ECB升息2碼 箭在弦上

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，由於歐元區核心通膨短期仍將居高不下，下周「非常、非常可能」再次升息2碼。專家指出，這番...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦