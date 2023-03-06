美企對陸投資 再加緊箍咒

知情人士透露，美國拜登政府已接近完成一道行政命令，將限制美企對中國大陸特定領域的投資，包括有可能增強中國大陸軍事和情報能力的先進科技，預料將涵蓋特定類型的先進半導體、量子運算及人工智慧（AI），而且私募股權和創投投資也在規範內，以捍衛美國的科技優勢，勢必將使美中關係更加緊繃。

綜合彭博資訊、華爾街日報及美聯社的報導，美國正與盟邦共同研擬這項計畫，並已提交兩份報告給國會，說明設立這項外國投資計畫所需花費的資本。美國總統拜登準備在9日提出2024年度預算案時，向國會要求相關資金；預估2023年度的相關管理成本為1,000萬美元。

報導指出，美國官員發現，美國在中國大陸的投資常帶給中方一些無形好處，例如能幫助陸企快速壯大的管理與技術專業，這些限制意在涵蓋有明顯國安影響的投資計畫，例如AI和破譯密碼的技術。這項即將頒布的行政命令，將限制美方在國安應用領域先進科技的投資，例如能協助中國大陸提升軍事決策速度與準確性的次世代軍事能力。

政府提交給國會的報告顯示，這項計畫的廣泛準則主要針對特定類型的敏感軍民兩用科技，報告雖未明確指涉針對的科技與國家，但預料包含特定類型的先進半導體、量子運算及AI，並且涵蓋私募股權和創投投資。知情人士預期，這些新規其實主要針對美國在中國大陸的投資。

這份報告指出，這項計畫將聚焦於「避免美國的資本和專業，被以威脅我們國安的方式運用，同時不會對美國投資人和企業造成過多負擔」。這項計畫預料將在「近期」完成，將由美國財政部協同商務部共同管理與執行，仍待公共審議。

同時，財政部和商務部也正考慮建立新的監管體制，處理美國在國外可能造成國安風險的先進科技投資。拜登政府可能禁止一些投資，並且可能蒐集關於其他投資的資訊，以了解企業接下來的舉動。

知情人士說，拜登政府研擬這項行政命令已好幾個月，面臨的挑戰包括設定管制的範圍、以及哪些類型的美國投資人要遵守新規。美國也洽詢七大工業國（G7）盟友，爭取各國支持限制對中國大陸投資這個概念，G7可能會在5月召開一連串高層會議時表達支持。

目前美國對中國大陸科技業的投資沒有任何政府限制，這項舉措預料將遭遇美國企業反彈。