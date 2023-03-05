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傳鴻海擬擴大印度iPhone組裝產能 目標年產2千萬支

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
據傳鴻海將在印度大舉擴張，加速在中國大陸以外的生產多樣化。路透
據傳鴻海將在印度大舉擴張，加速在中國大陸以外的生產多樣化。路透

華爾街日報報導，鴻海正考慮在印度大舉擴張，包括開設新廠、提高iPhone組裝數量，進一步加速中國大陸以外的生產多樣化。知情人士表示，鴻海計劃2024年時將印度組裝iPhone的年產量，提高到2,000萬支，僱工人數將增加兩倍至10萬人。

華爾街日報4日引述印度政府高層官員等消息來源指出，鴻海打算擴大印度南部清奈廠的生產規模。目前該廠的iPhone年產量約600萬支。

知情人士說，除了清奈所在的坦米爾那都省（Tamil Nadu），鴻海也計劃在卡納塔卡省（Karnataka）設立新的生產工廠，組裝iPhone等產品；另外，鴻海也正考慮在海德拉巴市（Hyderabad）建新廠，並在印度為半導體事業建造碳化矽製造廠與封裝廠。

印度貿易部長今年1月表示，希望印度占iPhone組裝的比率能從目前的5~7%提升至25%。

鴻海與蘋果均未對華爾街日報的相關報導置評。

鴻海董事長劉揚偉本周訪問印度期間，造訪了位於卡納塔卡省的班加羅爾與泰倫加納省（Telangana）省的海德拉巴，也前往首都新德里拜會印度總理莫迪。劉揚偉在拜訪印度後聲明表示，正尋求與印度在新領域合作，例如半導體研發和電動車（EV）。

莫迪政府近年來推出數十億美元的獎勵措施，希望吸引全球製造商到印度設廠。

新冠疫情封鎖措施導致蘋果公司供應商在大陸的生產數度中斷後，蘋果一直敦促供應商把生產基地分散到中國大陸以外地區。

印度 華爾街日報 半導體 鴻海

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