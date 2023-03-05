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美股四大指數上周五收高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股四大指數上周五（3日）全面收高，漲幅都超過1%，隨美債殖利率自高點回落，標普500指數也終於止住連續三周頹勢。如今投資人關注重點轉向本周公布的美國就業數據和聯準會（Fed）主席鮑爾在國會的談話。

道瓊上周五上漲387點，和標普500指數各漲1.2%和1.6%，那斯達克綜合指數則大漲2%。總結一周，標普和那斯達克各漲1.9%和2.6%。道瓊漲1.8%，也止住連四周頹勢。

費城半導體指數上周五漲1.5%，台積電ADR漲0.8%，一周下來各漲3.2%和1.9%。

美國10年期公債殖利率自4%的心理關卡回落，讓投資人鬆一口氣。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克上周四表示Fed可能在今夏停住升息腳步，投資人視此為鴿派論調而大感振奮。

TD證券利率策略全球負責人米斯拉指出，投資人仍感樂觀，因為就連最鷹派的Fed官員也不曾暗示利率必須超過比市場反映還高的水準。她說：「我認為他們會維持在5.5%，也得看第2季數據如何變化。」

標普 Fed

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