業績下滑聯想、戴爾、惠普接連裁員 PC行業難覔春天

集微網消息 電腦設備製造商戴爾科技集團（Dell）本季和全年財測下滑，引發市場擔憂電腦和辦公室設備需求持續低迷。

在止於2月3日的年度第4季，戴爾實現營收250億美元，同比下降11%，主要受惠於電腦基礎設施需求強勁。

分業務來看，包括服務器、存儲設備及網絡硬件的基礎設施解決方案部門（ISG）上季營收增加7%至99億美元，個人電腦（PC）業務的客戶解決方案部門（CSG）營收則同比下降23%至134億美元。其中，商務PC營收減少17%、消費用PC銳減40%。

戴爾財務負責人史威特（Tom Sweet）表示，截至4月30日的本季營收預料將季節性地低於平均，環比減幅介於17~21%。巴隆金融周刊（Barron's）指出，若以戴爾預估減幅區間的中位數計算，本季營收將滑落至207.5億美元，低於市場預期。

史威特進一步稱，基礎設施解決方案部門本季營收的季減幅預估將為20%~30%，PC業務營收季減幅將為10%~20%。據悉，史威特將在今年度第2季結束時退休，其職位由資深副總裁麥吉爾（Yvonne McGill）接任。

戴爾共同營運長惠頓（Chuck Whitten）表示：「PC和服務器的基本需求依然疲弱，而我們正看到跡象顯示，客戶改變數據儲存行為。銷售周期拉長、對儲存支出更謹慎，超級大客戶買氣雖強，卻被中小型企業的下滑所觝銷。」

除了戴爾外，聯想、惠普的經營業績也出現下滑。

據聯想發佈財報顯示，截至2022年底的2023財年第三季度（截至2022年12月31日止3個月），集團總營業額和淨利潤分別錄得153億美元和4.37億美元，同比下滑24%和32%，這標志著聯想連續10個季度淨利增長的勢頭終止。

聯想三大業務板塊中，營收佔比接近76%的智能設備業務集團（IDG）出現大幅波動，當期收入同比減少34%，經營利潤減少37%，是拖累整體業勣的主因。其中，PC業務無疑是該板塊迺至整個集團的基本盤，約佔聯想總收入的6成。

而惠普2022年淨營收630億美元，同比下降0.8%；淨利潤32億美元，同比下降51%。其中第四季度，淨營收為148億美元，同比下降11.2%；淨虧損200萬美元，而去年同期的淨利潤為31億美元，同比由盈轉虧。

據《華爾街日報》研究公司GartnerInc.的初步數據，2022年第四季度全球出貨量同比下降近29%，創下自1990年代中期以來的最大季度降幅。

Gartner首蓆分析師MikakoKitagawa表示，企業買家對PC的市場需求在2022年第三季度開始下降，此後一直在惡化。

「企業買家正在延長個人電腦的生命周期並推遲購買，這意味著商業市場可能要到2024年才能恢復增長，」Kitagawa先生說。

盡管連續幾個季度的下滑表明PC市場的前景黯淡，但IDC表示，它預計全年將出現明顯的「機會」，並且該市場有可能在2024年復囌。

PC製造商在2022年第四季度出貨了6530萬到6720萬台。根據Gartner的數據，2022年全球PC出貨量總計2.862億台，比上年下降16%。

根據Gartner和IDC的數據，聯想在全球PC出貨量方面領先其競爭對手，在2022年第四季度佔據了近四分之一的市場份額。惠普和戴爾分別位居第二和第三，Apple位居第四。

根據Gartner的數據，在美國，惠普是出貨量最大的供應商，其次是戴爾、蘋果和聯想。

疫情促使家庭和企業購買PC以適應遠程工作和上學。現在需求已經降溫，因為疫情前的情況已經基本恢復，持續的通貨膨脹促使企業和個人更加節儉。IDC表示，由於提供折釦以減少積壓的庫存，平均售價在過去幾個月有所下降。銷售額下降導致許多賣家降低設備價格。

惠普和戴爾等個人電腦製造商去年表示，由於個人電腦需求市場低迷，惠普和戴爾等個人電腦製造商開始裁員，作為削減成本計劃的一部分。

戴爾副董事長兼聯合首蓆運營官Jeff Clarke（傑夫尅拉尅）在一份備忘錄中寫道，戴爾正在經歷「消費電子市場逆風繼續侵蝕，未來不確定」的市場狀況。據戴爾發言人稱，裁員約佔戴爾全球員工人數的5%。此次裁員完成後，戴爾員工人數將降至2017年以來的最低水平。

而為應對支柱業務遇冷帶來的衰退，聯想採取了裁員降本的措施。聯想CEO楊元慶在電話會議上表示，「公司將需要調整員工隊伍，以削減部分業務的支出。」但他並未透露具體的裁員規模及崗位。加之惠普此前宣佈大幅裁員，惠普表示作為削減成本計劃的一部分，將裁員10%。