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搶吃蘋果出包 京東方恐無緣iPhone 15和iPad的OLED訂單
中國大陸面板廠京東方遭遇的量產良率問題，似乎來不及解決，因此蘋果六個月後發表iPhone 15時，可能不會使用京東方供應的面板。雪上加霜的是，這可能讓京東方也錯失搭載OLED螢幕的iPad訂單。
9to5Mac引述The Elec等韓媒報導，京東方原本預計供應兩款iPhone 15採用低溫多晶矽（LTPO）背板的OLED螢幕，但據傳遭遇良率低且不穩定的技術問題，因此幾乎不可能在今年6月開始量產。
如此一來，樂金顯示器（LGD）和三星顯示器就「非常可能」成為iPhone 15的專屬OLED面板供應商。而三星顯示器的供應量料將更多，因為該公司產能比樂金顯示器高。蘋果先前目標是讓京東方加入供應商行列，降低對三星顯示器的依賴。
而京東方可能不只錯失iPhone 15的生意。供應鏈消息指出，蘋果2024年將推出首次搭載OLED螢幕的iPad款式。據傳三星顯示器和樂金顯示器已被蘋果要求準備生產這款iPad的OLED面板。然而，京東方卻沒有收到同樣的要求。
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