快訊

罕見！陸政協主席汪洋報告 今後工作建議隻字未提對台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶吃蘋果出包 京東方恐無緣iPhone 15和iPad的OLED訂單

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果下一代智慧手機iPhone 15，據傳可能不會使用京東方供應的面板，京東方也可能錯失搭載OLED螢幕的iPad訂單。路透
蘋果下一代智慧手機iPhone 15，據傳可能不會使用京東方供應的面板，京東方也可能錯失搭載OLED螢幕的iPad訂單。路透

中國大陸面板廠京東方遭遇的量產良率問題，似乎來不及解決，因此蘋果六個月後發表iPhone 15時，可能不會使用京東方供應的面板。雪上加霜的是，這可能讓京東方也錯失搭載OLED螢幕的iPad訂單。

9to5Mac引述The Elec等韓媒報導，京東方原本預計供應兩款iPhone 15採用低溫多晶矽（LTPO）背板的OLED螢幕，但據傳遭遇良率低且不穩定的技術問題，因此幾乎不可能在今年6月開始量產。

如此一來，樂金顯示器（LGD）和三星顯示器就「非常可能」成為iPhone 15的專屬OLED面板供應商。而三星顯示器的供應量料將更多，因為該公司產能比樂金顯示器高。蘋果先前目標是讓京東方加入供應商行列，降低對三星顯示器的依賴。

而京東方可能不只錯失iPhone 15的生意。供應鏈消息指出，蘋果2024年將推出首次搭載OLED螢幕的iPad款式。據傳三星顯示器和樂金顯示器已被蘋果要求準備生產這款iPad的OLED面板。然而，京東方卻沒有收到同樣的要求。

蘋果 Apple 面板 OLED

延伸閱讀

礙事的都給我滾！Google魔術橡皮擦「一鍵P掉路人」神技下放安卓、iPhone

中啟動「投資中國年」招商 蘋果、鴻海是重點對象

蘋果宣布以10億歐元資金擴大慕尼黑晶片設計中心規模

Uber預約叫車進度已經可在升級iOS 16的iPhone螢幕上鎖畫面直接顯示

相關新聞

桑默斯：6意外砸了「軟著陸」 Fed應保留3月升息2碼空間

彭博資訊報導，前美國財長桑默斯（Larry Summers）表示，近來六項意外發展已降低美國「軟著陸」可能性，因此聯準會...

搶吃蘋果出包 京東方恐無緣iPhone 15和iPad的OLED訂單

中國大陸面板廠京東方遭遇的量產良率問題，似乎來不及解決，因此蘋果六個月後發表iPhone 15時，可能不會使用京東方供應...

美股能否續漲仍看利率 鮑爾談話和就業報告將決定盤勢

美國股市周五出現至少一個月來最大漲勢，隨美債殖利率自高點回落，標普500指數也終於止住連續三周頹勢。如今投資人關注重點轉...

與三星電子聯手？Sony會長3月6日訪南韓平澤晶圓廠

因記憶體市場冷清，業績大受影響的南韓半導體大廠三星電子傳出將與日本索尼集團（Sony）聯手。韓媒報導，Sony會長吉田憲...

英國鬧菜荒 番茄限購3顆 不挺本土菜農惹的禍

名列全球前10大經濟體的英國，近來竟鬧「菜荒」。2月最後1個周末，跨國超市「利多」（Lidl）等5家英國境內的連鎖超市決定，針對小黃瓜、甜椒和番茄等蔬菜，每名顧客每次限購3顆（條）。

Airbnb裁撤30%招聘人力 否認後續將大規模裁員

美國知名旅宿平台Airbnb於3日宣布，公司本周已裁撤30%招聘人員，並指預期今年仍會增加員工人數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦