桑默斯：6意外砸了「軟著陸」 Fed應保留3月升息2碼空間

彭博資訊報導，前美國財長桑默斯（Larry Summers）表示，近來六項意外發展已降低美國「軟著陸」可能性，因此聯準會（Fed）本月舉行決策會議時，應敞開恢復升息2碼（0.5個百分點）之門，但可在2月就業報告發布後再作定奪。

哈佛大學教授桑默斯3日接受彭博電視台「華爾街一周」節目訪談時說：「Fed現在應敞開3月升息2碼之門。只要合理評估Fed此刻的處境，即可說他們大約已有一年沒這麼遙遙落後通膨曲線了。」

桑默斯指出，最近六項意外發展，已使Fed樂見的「軟著陸」機率大為降低：

1. 消費者物價指數（CPI）經季​節性修正後，2022年尾通膨下降趨勢已排除。 2. 1月CPI顯示通膨加速 3. 個人消費支出（PCE）物價指數也回升 4. 1月各項經濟指標都很強 5. 工資成長放緩程度不如預期 6. 美國10年期公債殖利率升破4%

桑默斯認為，這些發展再次顯示，認為通膨只是短暫現象的「暫時隊」（Team Transitory）所提的論點，「不幸看來更像是一廂情願的想法」。

他並表示，Fed決策官員最近的一些發言「似已排除3月升息2碼的可能性，令我十分失望」。他並呼籲Fed領導層，就3月升息2碼的可能性而言，宜「導向不可知論」。意思是，不要遽下定論，一切取決於進一步的經濟數據。

桑默斯建議，Fed主席鮑爾與其同僚還不必敲定3月會議一定要升息2碼，決策官員應觀望10日（下周五）發布的2月非農就業報告，並觀察市場反應後，再作最後決定。他並指出，鮑爾下周赴國會發表經濟證詞是「重新設定預期並處理公信力問題」的重要機會。

Fed訂於本月21日至22日舉行下次貨幣決策會議，期貨市場反映交易員普遍預期這次仍將延續上月升息1碼的步調，升息2碼的機率很小。