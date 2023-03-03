美股開高 公債殖利率下滑 市場等待Fed官員最新談話

美股3日早盤小漲，美債殖利率持續一周的漲勢暫時停歇，基準的10年期公債殖利率一度跌破4%的關卡，投資人正等待聯準會（Fed）官員的最新談話，可能提供Fed利率政策計畫的最新線索。

道瓊工業指數3日早盤上漲74點，或0.2%；標普500指數漲0.4%；那斯達克指數漲0.5%；費城半導體指數跌0.4%；台積電ADR跌0.5%。

美國10年期公債殖利率3日一度下滑8個基點至3.989%，2日盤中曾觸及四個月來高點4.089%。過去這一周來，市場擔心Fed會為打壓通膨而繼續升息，引發美債殖利率持續上漲。

多名Fed官員預計將在3日稍晚發表談話，包括達拉斯聯準銀行總裁蘿根將在一場活動發表開幕演說，投資人將仔細檢視他們的發言，以觀察Fed是否會繼續追求緊縮貨幣政策路線。