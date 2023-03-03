快訊

深夜地牛又翻身！22:48宜蘭規模4.8地震 北部地區有感

美股開高 公債殖利率下滑 市場等待Fed官員最新談話

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股3日早盤小漲，投資人正等待Fed官員的最新談話，想從中找出Fed升息計畫的最新線索。 路透
美股3日早盤小漲，投資人正等待Fed官員的最新談話，想從中找出Fed升息計畫的最新線索。 路透

美股3日早盤小漲，美債殖利率持續一周的漲勢暫時停歇，基準的10年期公債殖利率一度跌破4%的關卡，投資人正等待聯準會（Fed）官員的最新談話，可能提供Fed利率政策計畫的最新線索。

道瓊工業指數3日早盤上漲74點，或0.2%；標普500指數漲0.4%；那斯達克指數漲0.5%；費城半導體指數跌0.4%；台積電ADR跌0.5%。

美國10年期公債殖利率3日一度下滑8個基點至3.989%，2日盤中曾觸及四個月來高點4.089%。過去這一周來，市場擔心Fed會為打壓通膨而繼續升息，引發美債殖利率持續上漲。

多名Fed官員預計將在3日稍晚發表談話，包括達拉斯聯準銀行總裁蘿根將在一場活動發表開幕演說，投資人將仔細檢視他們的發言，以觀察Fed是否會繼續追求緊縮貨幣政策路線。

Fed 指數 半導體

延伸閱讀

3/3【早晨財經速解讀】Fed官員放鴿 野村押三月升兩碼 股市照漲?台積電陷入晶片戰爭?

投資人最多的英雄 元大美債20年獲獎肯定

美股走勢 轉趨震盪

國內首見境內TIPS基金 富邦投信2月20日起募集

相關新聞

Fed啟動升息一周年 即將宣告戰勝通膨了嗎？

美國聯準會（Fed）啟動升息循環至3月屆滿一周年。一年後的今天，抗通膨之戰快贏了嗎？利率還會升到多高？這些問題至今仍是難...

消費電子市場颳逆風！至今吹不倒蘋果 因有「這群靠山」

從連鎖電子專賣店百思買（Best Buy）到惠普（HP），消費電子業者紛紛對買氣減弱示警。但分析師指出，經濟壓力正影響電...

觀光產業復甦 泰國失業率連五季下降

受益於觀光產業的復甦和各界對經濟發展的信心增加，泰國2022年第四季的就業人口比2021年同期成長1.5%，失業率則是連...

亞利桑那州是如何成為美國半導體重要的製造集群所在地的？

集微網消息，台積電去年12月表示，將於2024年在鳳凰城北部開始建造第二家工廠，使其在亞利桑那州的總投資達到400億美元。專家告訴當地媒體，自2020年以來，亞利桑那州在半導體投資方面一直處於全國領先

MSCI 2022年女性董事 比例高於2021年

全球投資決策支援工具和服務供應商MSCI ESG研究部發布年度研究報告「女性董事比例進度報告」，評估2022年全球最大企...

富士康計劃投資7億美元印度建新廠

集微網消息，據彭博社報導，知情人士稱，蘋果的合作夥伴富士康計劃投資約7億美元在印度新建一家工廠，以提高當地產量。 富士康計劃在靠近印度南部卡納塔尅邦首府班加羅爾機場的300英畝土地上建造iPhon

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦