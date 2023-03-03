亞利桑那州是如何成為美國半導體重要的製造集群所在地的？

集微網消息，台積電去年12月表示，將於2024年在鳳凰城北部開始建造第二家工廠，使其在亞利桑那州的總投資達到400億美元。專家告訴當地媒體，自2020年以來，亞利桑那州在半導體投資方面一直處於全國領先地位，這是數十年來當地領導人努力擴大該行業的結果。

重要的原因：半導體製造業為矽谷帶來了高薪工作崗位，在美國經濟波動的情況下，這個領域既蓬勃發展又富有彈性，因為使用晶片的產品（從手機、筆記本電腦到汽車和軍用飛機）都在全球銷售。

聯邦政府認為國內晶片生產事關國家安全。為了減少美國對中國的依賴，美國去年承諾對半導體製造業投入520億美元，並通過《晶片與科學法案》再投入2000億美元用於研究。

目前的情況：亞利桑那州商務管理侷執行計劃部高級副總裁Patrick Ptak表示，台積電最近一次擴張考慮了所有50個州，並選擇了亞利桑那州，部分原因是該該州現有的半導體業務。

1949年，摩托羅拉在鳳凰城開設了一個研究實騐室，後來該實騐室製造了晶體管(一種半導體)，這是亞利桑那州首次大擧進軍晶片開發領域。

到1980年，英特爾在錢德勒開設了第一家半導體工廠，迅速成為該州最大的雇主之一。

摩托羅拉和英特爾將化學供應商、工程公司和其他技術嫻熟的製造公司帶到了鳳凰城，其中許多公司幸存了下來，這些公司現在從矽谷對晶片行業的長期承諾中獲益不少。

ASM於1976年選擇鳳凰城作為其北美總部，並將其亞利桑那州工廠的員工人數從2020年的不足400人增加到750人。

首席技術官Hichem M'Saad表示：「ASM留在了這裡，我們繼續在鳳凰城發展，投資鳳凰城，我們繼續相信鳳凰城……我們很高興看到（這座城市）得到大家的認可。」

下一步：英特爾的擴張和台積電的到來已經吸引了數十家新的半導體供應商和其他領域的公司到鳳凰城來。Ptak告訴當地媒體Axios Phoenix，自2021年2月以來，已有24家半導體相關公司宣佈計劃擴張或搬遷到亞利桑那州。