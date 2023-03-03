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富士康計劃投資7億美元印度建新廠

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報導，知情人士稱，蘋果的合作夥伴富士康計劃投資約7億美元在印度新建一家工廠，以提高當地產量。

富士康計劃在靠近印度南部卡納塔尅邦首府班加羅爾機場的300英畝土地上建造iPhone零部件工廠。知情人士表示，該工廠還可能組裝蘋果的手機，富士康也可能利用該工廠為其新興的電動汽車業務生產一些零部件。

據知情人士透露，印度的新生產基地預計將創造約10萬個就業崗位。

此外知情人士表示，由於富士康正在敲定投資和項目細節，因此計劃仍有可能發生變化。目前還不清楚該工廠是否代表新產能，或富士康從其中國工廠等其他地點轉移的生產。

根據此前消息，蘋果不斷推動供應鏈轉移出中國，十幾家蘋果供應商已獲得在印度擴廠的初步許可。

富士康去年開始在泰米爾納德邦的一個工廠生產最新一代的iPhone，緯創和和碩在印度產能也有所增加，而捷普科技（Jabil Inc.）等供應商已開始在當地生產AirPods組件。

除此之外，富士康佈局印度製造消息不斷。近日，繼董事長劉揚偉拜會印度總理莫迪（Narendra Modi）後，劉揚偉一行人也與印度電子暨資訊科技部次長夏瑪開會，雙方就電子製造及半導體事業會談。分析認為鴻海此行不僅涉及電子製造及半導體業務，也在考量是否能佈侷印度電動車（EV）市場。

印度 半導體 電動汽車

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