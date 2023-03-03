消費電子市場颳逆風！至今吹不倒蘋果 因有「這群靠山」

從連鎖電子專賣店百思買（Best Buy）到惠普（HP），消費電子業者紛紛對買氣減弱示警。但分析師指出，經濟壓力正影響電子裝置銷售，但看來對iPhone製造商蘋果公司的影響似乎很有限，至少目前為止是如此。

巴隆周刊（Barron's）報導，通膨仍居高不下，電子公司開始陸續發布預警。百思買2日就在財報法說會上表示，今年消費電子裝置需求可能承受壓力。個人電腦（PC）大廠惠普本周也透露，PC需求持續下滑，拖累2023年度第1季營收。

不過，Jefferies分析師Kyle McNealy在2日發布的研究報告中指出，據他分析全球網路流量得知，蘋果並未像其他消費電子業者那般大受影響。他說：「網頁流量一直高於共識預測水準，從1月份蘋果產品全面呈現月比成長可見一斑，惟獨iPhone表現只大致符合預期。」

McNealy說：「我們認為，網頁流量超越預期，可視為正面跡象，顯示蘋果承受的總體經濟壓力並沒有預期那麼大。」他維持給蘋果股票「買進」評等，目標股價為195美元。

蘋果股價2日漲0.4%，以每股145.91美元報收，今年來漲幅達16.7%。

然而，科技研調公司IDC日前下修全球智慧手機預測，如今估計2023全年全球智慧手機出貨量可能減少1.1%，比原先預估的成長2.8%下修，反映市況持續「承受需求疲弱和總體經濟挑戰」。

McNealy表示，蘋果的確也面臨風險，但仍維持對蘋果2022和2023盈餘和營收估計值不變。他表示，後續展望有待觀察，「萬一3月底前情勢惡化，可能推翻原本樂觀的展望」。

就目前而論，蘋果光環尚未見褪色跡象。華爾街日報（WSJ）本周一報導，全球消費者愈來愈傾向選擇iPhone、而非Android智慧手機，尤其年輕的「Z世代」更視之為必需品。捨Android改用蘋果手機的使用者表示，是受iPhone的設計、相機和AirDrop相片分享功能吸引。

產品深受年輕人喜愛，有助蘋果公司在高階手機市場進一步攻城掠地。科技市場研究機構Canalys的資料顯示，2022年蘋果在全球800美元（含）以上智慧手機的出貨量占有率升至76%，高於2018年的65%；三星電子全球市占則從27%降至17%。