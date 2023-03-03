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防堵「壽司郎屁孩」再現 日本藏壽司設AI錄影監控可疑行為

聯合新聞網／ 綜合報導
為防止「壽司郎屁孩」事件重演，日本藏壽司近來設置了AI攝影監控裝置。圖擷自youtube
為防止「壽司郎屁孩」事件重演，日本藏壽司近來設置了AI攝影監控裝置。圖擷自youtube

先前「壽司郎屁孩」事件引起軒然大波，整起事情也反映出若是客人行為缺乏公德心，恐怕會影響到其他人的用餐意願。為了防止類似行為再度發生，另一間迴轉壽司連鎖店「藏壽司」，近來就強化監視攝影功能，以便隨時掌握客人的不當行為。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本藏壽司近來在店內，引進了「AI攝影機」的新裝置。這些AI會監測轉盤上的壽司，如果發現有壽司盤的蓋子，出現了異常開關的狀況，藏壽司總部就會立刻收到通知。

接著，藏壽司總部就會聯繫該分店，請店員撤除可能有問題的壽司盤。此外店內也全程錄影監控，若是發生惡搞行為，店員就會進行規勸，如果情節嚴重的話，也有可能直接通報警方處理。

針對這項新措施，有網友認為「不錯耶，今天就去吃藏壽司吧」、「最近這種人變多了，真的很麻煩」、「餐飲業真的不容易」、「讓AI偵測到的話，那一桌就直接爆炸吧」。但也有人覺得「吃個壽司也要被監視，很不舒服」、「雖然是為了守護壽司文化，但感覺心情複雜」。

壽司郎 日本 餐飲業

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