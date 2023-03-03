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Fed「大鷹」理事沃勒：經濟數據若續強，頂峰利率須更高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed理事沃勒。美聯社
Fed理事沃勒。美聯社

美國聯準會（Fed）理事沃勒（大鷹派，有投票權）2日表示，如果後續公布的就業及消費支出數據持續強勁，Fed必須將頂峰利率提升到比之前預測更高的水位。

沃勒表示，「如果本月公布的2月份通膨與勞動市場相關數據出現溫和信號，將是我所樂見。但這種許願式的思維，並不能代替來自於經濟數據的硬證據。在看到可靠的進展信號之前，我們不能干冒通膨復活的風險」。

沃勒在他準備的書面講稿中，並未表示他是否繼續支持3月下旬會議只升息1碼，也未暗示他是否支持一次升息2碼。

Fed去年12月會議時，大部分決策官員預測今年的利率頂峰在5-5.5%之間；現在由於經濟數據比預估更強，預料3月會議後公布的最新頂峰利率預測可能會進一步升高；另外截至目前為止，已有3位決策官員表示不反對3月會議一次升息2碼。

沃勒表示，如果2月就業報告顯示新增就業人數減緩到去年底時的水準（即20萬人上下），且2月通膨升幅不再加速，則他認為Fed不大需要改變對今年頂峰利率的預測水位（即5-5.5%）。

但他也表示，「反過來看，如果數據報告持續過熱，則今年的利率目標區間就需要升高」。

Fed 通膨

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