美擴大打壓陸企 浪潮集團和龍芯中科等納入實體清單
美國政府2日宣布把28家中國大陸實體納入「實體清單」，實施出口限制，包括伺服器製造商浪潮集團、晶片業者龍芯中科技術，以及基因研究公司華大基因的子公司，理由是這些實體的活動有悖於美國的國家安全或外交政策利益。
美國商務部把28家中國實體納入其「實體清單」，未經美國政府事先批准，美國公司被禁止向這些實體出口產品。美國提到一些公司為俄羅斯軍隊提供支持。
被納入的企業中，值得注意者包括浪潮集團和龍芯中科技術，這兩家公司都被認為是北京追求取代海外技術、推動國內創新行動的重要組成。龍芯中科被認為未來有望替代英特爾的晶片，而浪潮直接與惠普和戴爾相競爭。
第四範式則是前途看好的人工智慧（AI）獨角獸新創公司，獲得世界的一些大型投資人支持，如紅杉資本、高盛集團和Mubadala投資公司。
美國還增加了一些中國大陸研究機構，例如國家並行計算機工程技術研究中心和無錫先進技術研究院。
美國列出的值得關注實體包括第四範式、華大生命科學研究院、香港華大基因科技服務有限公司、華大法醫科技、浪潮集團、龍芯中科技術股份有限公司、國家並行計算機工程技術研究中心、青島海洋科學與技術試點國家實驗室以及無錫先進技術研究院。
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