博通本季財測優於預期 看好網路晶片、AI投資需求前景

晶片製造商博通（Broadcom）上季獲利優於市場預期，本季財測強勁，主因為企業擴大投資人工智慧（AI），帶動其資料中心晶片的需求，也顯示各公司持續砸錢支出於企業網路基礎設施。

博通止於1月29日的年度第1季（上季）淨利比去年同期下滑51.1%至37.7億美元，但經調整後的每股盈餘為10.33美元，營收比去年同期成長15.7%至89.2億美元，都優於分析師預測。博通營收已將近十年都連續年比成長。

上季晶片事業銷售年增21%至71億美元，高於預估；基礎設施軟體營收萎縮1%到18億美元，低於預期。

博通執行長陳福陽表示：「博通的（年度）第1季表現反映我們所有終端市場的基礎設施需求維持強勁，展望前景，我們有信心我們所核心市場在下一代科技的持續領先地位，將驅動我們的成長。」

博通預測，本季營收將約為87億美元，也高於分析師預測，網路事業營收將成長20%。

陳福陽表示，在系統部署AI的超大規模客戶，對其網路解決方案的需求，今年將呈現「指數」成長，「我們正看到一些超大規模客戶出現迫切感與聚焦，當然，也加速支出，唯恐不會落後，我們也看到推動生成式AI應用與工作的興奮之情、可能也有吹捧」，他看好網路晶片、以及用於驅動AI系統所需的龐大運算陣列客戶產品需求。

博通坦承，下半年營收成長可能趨緩，但預測在企業客戶擴大支出下，將會「軟著陸」，成長率仍將高於一年前。

博通說，到今年度結束前的訂單全滿，雖然一些客戶已要求延後出貨，但始終未對獲利造成重大影響。

這個展望也暗示博通比同業更能安度當前的晶片業不景氣。博通的半導體和軟體被用於廣泛產品，例如供應晶片給蘋果iPhone、以及供應亞馬遜等企業用於資料中心的高階網路晶片等，幫助業績維持穩定。

不過，在經歷新冠疫情的榮景後，陳福陽預期，長期而言，晶片市場年成長率將回落到約5%以下，看法比許多同業都更保守。

儘管分析師認為AI領域出現成長嫩芽，但寬頻和雲端運算等領域也顯露疲態，Summit Insights集團分析師指出，博通終端市場的需求變得更加好壞參半。