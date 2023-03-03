油價上漲 因中國大陸需求帶來希望 金價終結三連漲

國際油價周四（2日）上漲，因投資人對中國大陸經濟復甦的信心增強，加上聯準會（Fed）官員發表鴿派言論，使市場對Fed激進升息的擔憂稍有緩解。

西德州原油三連漲 中國經濟復甦且Fed官員發表鴿派言論

倫敦布蘭特原油5月期貨漲0.44美元，漲幅0.5%，收在每桶84.75美元。紐約西德州原油4月期貨上漲0.47美元，或0.6%，結算價報每桶78.16美元。

周三數據顯示，中國2月製造業活動以十多年來最快的速度成長，為這個全球第二大經濟體取消嚴格防疫措施後的經濟復甦，增添新的例證。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「油價小幅上漲，因我們對中國經濟復甦懷抱希望。」

此外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克周四表示，美國升息對經濟的影響可能要到今年春天才開始真正顯現，這是Fed堅持今後每次會議穩步升1碼的理由。

這番話緩解了稍早因經濟數據所引發的擔憂。當時投資人鑒於上周初領失業金人數意外下降、其他數據顯示勞動成本不斷增長，因而憂心Fed將在更長時間內保持較高利率。

美國原油庫存連續第十周增加，則為油市帶來壓力。美元走強也使油市承壓。

金價終結三連漲 美元和美債殖利率攀升削弱黃金吸引力

現貨金價微跌0.05%，報每英兩1,835.87美元，此前三個交易日都在上漲。紐約黃金期貨下跌0.3%，至每英兩1,840.40美元。

稍早數據顯示，美國上周初領失業金人數再次下降，表明勞動市場保持強勁。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，由於市場基本已消化了勞動市場緊俏的情況，美元和美債殖利率攀升，對黃金構成壓力。

DXY美元指數上漲0.52%，使黃金對持有其他貨幣的投資人來說更加昂貴。

美國10年期公債殖利率徘徊在2022年11月初以來的最高水準，也使無法孳息的黃金承壓。