Fed波斯提克：傾向支持本月升息1碼 料升息最多到夏末

美國亞特蘭大聯邦聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，他仍然傾向於本月升息1碼，對於最終是否將利率升至比先前預期的5%-5.25%更高，保持開放態度。另位兩位聯準會（Fed）敦促進一步升息以遏制通膨，但也強調升息幅度取決於數據。

波斯提克周四表示：「我會讓數據來指導我。 我對任何可能性持開放態度。如果數據持續顯示經濟比我預期的強勁，我會調整預測。」

波斯提克本周稍早重申，他預計關鍵政策利率將在今年升至5.1%左右，然後會一直保持這個峰值直到明年晚些時候 。他承認已公布的經濟數據超出預期，但在和下屬進行更全面的評估之前，他不會調整正式預測。

波斯提克說，「的確存在把利率調到更高的理由，就業市場比我們預期的更強功，通膨率居高不下，消費支出強勁，勞動市場仍然相當緊俏」。

他表示，由於貨幣政策對經濟的影響滯後，保持較小的升息幅度是有道理的，這樣整個經濟體可能只會在春季感受到升息的衝擊。被問到何時可能暫停升息，波斯提克預計「會在夏中或夏末，屆時對形勢應有更好的了解」。

他的談話獲波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）呼應，她在Vermont Public周四播出的訪談裡敦促進一步升息，但具體幅度取決於對已知訊息的全面評估。

Fed理事沃勒（Christopher Waller）周四也在談話中表示，如果1月以後的就業和通膨數據降溫，「會支持將聯邦資金利率目標區間再提高兩三次，利率峰值預計在5.1%至5.4%間。 但如果這些數據報告仍然過於火爆，那麼今年必須進一步提高政策利率，以確保我們不會失去1月數據發布前的勢頭」。

沃勒說，強勁的非農就業數據及1月失業率降到3.4%表明「勞動市場不但沒放緩，還在收緊」。

Fed下一次貨幣政策會議將在3月21-22日舉行。