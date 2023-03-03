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台積電ADR漲0.7% 較台北交易溢價5% 費半收漲

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周四上漲0.69%，收在89.03美元，較台北交易溢價5.1%。費城半導體指數同日漲0.96%。

美國股市周四（2日）收高，標普和那指午盤過後由黑翻紅，道瓊則一路走高，終場收漲超過300點，主要是被視為鷹派官員的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克發表鴿派言論所致，而美國公債殖利率也從稍早觸及的高點回落。

道瓊工業指數上漲341.73點，漲幅1.05%，至33,003.57點；標普500指數揚升29.96點，漲幅0.76%，收在3,981.35點；那斯達克綜合指數收高83.50點，漲幅0.73%，報11,462.98點。費城半導體指數漲28.28點，漲幅0.96%，攀抵2,984.11點。

台灣加權股價指數周三上漲0.23點收在15,598.72點，台積電跌0.57%收在519元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 113.23 +1.79 108.00 4.84

中華電 CHT 116.11 +0.40 116.50 -0.34

台積電 TSM 545.63 +0.69 519.00 5.13

聯電 UMC 50.99 +0.73 50.70 0.57

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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