控個資保護不足 土耳其對TikTok罰款

土耳其個人資料保護委員會（KVKK）今天表示，土國當局對於社群軟體TikTok未採取足夠措施以保護用戶資料免遭非法處理，處以175萬里拉（約新台幣284萬元）罰款。

路透社報導，與此同時，國際間對中國短影音分享程式TikTok以及何人可存取其用戶個資的疑慮已與日俱增。目前歐洲和加拿大一些政府機構已禁止員工手機下載TikTok，而美國現正討論提案，以授予拜登總統（Joe Biden）禁止使用TikTok的權力。

土耳其個資保護委員會表示，已決定對TikTok罰款，理由是這個社群軟體「未採取一切必要措施來確保足夠安全，以防止個資遭非法處理」。

個資保護委員會的網站也張貼聲明表示，TikTok應將服條款譯成土耳其文，並將隱私權和cookie政策內文更新，以符合土國規定。

TikTok則表示，他們正研究土國監管機構的罰款；並說，將繼續致力於提供用戶一個安全有保護的社群平台。

根據統計網站Statista的數據，土耳其的TikTok用戶之多居世界第9，共計約有3000萬個帳號。