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防資金出走 瑞信不惜祭出這麼高的存款利率

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
瑞信傳出大幅調高存款利率，以遏止資金外流。 路透
瑞信傳出大幅調高存款利率，以遏止資金外流。 路透

瑞士信貸（Credit Suisse）以遠高於同業的存款利率加碼吸引客戶，原因是近來資深銀行家相繼離職，引發資金外流，增添了該銀行留住資產的急迫性。

彭博資訊報導，知情人士透露，瑞信目前在亞洲地區針對超過500萬美元的新資金，所提供的3個月存款利率最高達6.5%左右，比12月高近100個基點，也優於瑞銀、摩根大通、花旗在亞洲的存款利率。瑞信還提供高於瑞士對手的存款利率，也已在12月調降適用於5%~6%利率的存款門檻。

瑞信大幅調高利率，凸顯留住資金的重要性，在財富管理部門的資深銀行家大量出走之際，該銀行去年第4季外流的資金超過1,000億美元。

從去年9月以來，瑞信在新加坡和香港至少有12名MD級的私人銀行家離職、或打算求去。消息人士說，部分離職的資深銀行家，所管理的客戶資產至少10億美元，將有25%~60%的資產隨著他們轉投新東家。

自瑞信前執行長譚天忠在2015年推動整頓計畫以來，管理亞洲富豪的資產已成為該銀行一大業績成長來源。

資產 瑞士信貸 瑞信

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