全球關鍵新興技術競爭 澳洲智庫：美國與西方國家正輸給中國大陸

澳洲衛報2日報導，根據一分最新發布的報告，在發展先進技術與留用人才上，美國與其他西方國家正在輸掉跟中國大陸的競爭，陸方還有可能在某些領域建立壟斷。

根據報導，智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行了為期一年的計畫，對44項技術領域進行追蹤，發現中國大陸在其中37個處於領先地位，包括電池、極音速與5G及6G等先進射頻通訊（Advanced radio-frequency communications），美國則僅是疫苗、量子電腦運算跟太空發射系統等其餘7項技術的領導者。

報告指出，這項發現是根據關鍵新興技術領域的「高影響力」（high impact）研究，著重於發表在頂級期刊、且獲得隨後研究高度引用的論文。

ASPI報告表示，「我們的研究顯示，藉由在大多數關鍵新興技術領域的高影響力研究建立有時令人驚嘆的領先優勢，中國已經建立了將自身定位為世界領先科學技術超級大國的基礎」，並稱「關鍵技術追蹤器顯示，有一些技術，世上前十大主要研究機構全部都設在中國，共同產出的高影響力論文比排名第二國家（通常是美國）高出9倍」。

ASPI報告提到，追蹤器納入的44種技術中，中國科學院大部分都排名第一或第二，「我們同樣看到，中國的努力經由人才與知識的引進得到加強，在五眼同盟國家接受學士後訓練的研究人員撰寫了五分之一的高影響力論文」，並稱「如習近平與其前任所多次闡述，中國的領先定位是慎重設計與長期政策規劃的產物」。