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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

月增28%！韓國1月半導體庫存增速創27年來新高

集微網／ 集微網

集微網消息，韓國1月份半導體庫存以近27年來最快的速度增長，突顯出拖累該國經濟增長的科技行業長期低迷。韓國統計侷周四在一份聲明中指出，芯片庫存較上月躍升28%，為1996年2月以來的最大增幅，庫存較上年同期增長39.5%。

據彭博社報道，芯片製造商是韓國依賴貿易的經濟的主要推動力，上個月佔韓國出口總額的12%左右。隨著全球半導體需求下滑，經濟在2022年最後三個月出現萎縮，隨著出口進一步下降，本季度看起來也具有挑戰性。

另外，該報道指出，韓國正面臨來自美國的壓力，要求其減少在芯片銷售和生產方面對中國的依賴，這一事態發展可能進一步拖累韓國科技行業。

據韓國科學技術信息通信部上月發佈的統計顯示，1月韓國信息通信技術（ICT）出口額為131億美元，同比減少33.2%。受全球經濟低迷和半導體行業持續不振的影響，ICT出口已從去年7月起連續7個月減少。

（校對/王雲朗）

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