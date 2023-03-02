月增28%！韓國1月半導體庫存增速創27年來新高
集微網消息，韓國1月份半導體庫存以近27年來最快的速度增長，突顯出拖累該國經濟增長的科技行業長期低迷。韓國統計侷周四在一份聲明中指出，芯片庫存較上月躍升28%，為1996年2月以來的最大增幅，庫存較上年同期增長39.5%。
據彭博社報道，芯片製造商是韓國依賴貿易的經濟的主要推動力，上個月佔韓國出口總額的12%左右。隨著全球半導體需求下滑，經濟在2022年最後三個月出現萎縮，隨著出口進一步下降，本季度看起來也具有挑戰性。
另外，該報道指出，韓國正面臨來自美國的壓力，要求其減少在芯片銷售和生產方面對中國的依賴，這一事態發展可能進一步拖累韓國科技行業。
據韓國科學技術信息通信部上月發佈的統計顯示，1月韓國信息通信技術（ICT）出口額為131億美元，同比減少33.2%。受全球經濟低迷和半導體行業持續不振的影響，ICT出口已從去年7月起連續7個月減少。
（校對/王雲朗）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言