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特斯拉推「黑科技」 將減用碳化矽 打造零稀土永磁馬達

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉下一代電動車，不僅將大幅減少使用碳化矽（SiC），而且還會搭載無稀土元素的永磁馬達。圖片擷自特斯拉投資人日投影片
特斯拉下一代電動車，不僅將大幅減少使用碳化矽（SiC），而且還會搭載無稀土元素的永磁馬達。圖片擷自特斯拉投資人日投影片

特斯拉在投資人日活動上，對下一代電動車提出全新的科技計畫，不僅將大幅減少使用碳化矽（SiC），還會打造無稀土元素的永磁馬達。這些消息也成為相關業者的利空，碳化矽大廠Wolfspeed盤後應聲重挫逾5%，中國大陸稀土礦商的股價盤中也暴跌。

碳化矽晶片因具耐熱特性，在電動車領域找到立足點，但特斯拉打算讓下一代電動車的動力系統減少75%的碳化矽，拖累專攻碳化矽晶片的Wolfspeed盤後股價大跌。

特斯拉動力系統工程副總裁坎伯（Colin Campbell）說，基於開採造成健康和環境風險的考量，該公司下一代的電動車將使用零稀土的永磁馬達。這席話導致金力永磁、江蘇華宏科技在中國大陸上市的股票2日盤中都大跌10%。

Electrek指出，稀土元素是電動車供應鏈的爭議點，一方面是難以確保供應，另一方面是全球絕大多數稀土都來自或在中國大陸處理。稀土問題很重要的原因有好幾個，最重要的拜登政府正在推動於美國國內生產電動車零件原料。

然而，稀土元素有許多令人誤會之處。例如，電動車中的稀土元素是用在馬達，而非電池。事實上，鋰離子電池通常沒有稀土元素，雖然也需要通膨削減法所言的「關鍵礦物」。

最常見的稀土元素是釹（Neodymium），用於喇叭、硬碟、電動馬達中的強力磁鐵。鏑（Dysprosium）、鋱（Terbium）通用會添加在釹磁鐵。

此外，並非所有電動車馬達都會使用稀土元素。例如，稀土元素是用於特斯拉的直流電永磁馬達，而非交流電感應馬達。特斯拉早期用的就是交流電馬達，但隨著該公司在Model 3推出全新的永磁馬達，最終開始將這些馬達也用於其他車輛。

特斯拉1日表示，在2017年至2022年間，該公司提高動力系統的效率，試圖減少25%新款Model 3中的稀土。如今看起來特斯拉辦到能使用零稀土的永磁馬達。

稀土 特斯拉

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