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蘋果iPhone 1月實銷率好轉 整體仍下滑

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果iPhone的1月實銷率比去年同期下滑11%，但降幅已比去年12月縮小。美聯社
蘋果iPhone的1月實銷率比去年同期下滑11%，但降幅已比去年12月縮小。美聯社

研究報告指出，蘋果iPhone的1月實銷率比去年同期下滑11%，但降幅已比去年12月縮小。

科技網站AppleInsider報導，瑞士銀行（UBS）的研究報告指出，iPhone的1月實銷率年減11%，但降幅小於去年12月的18%；1月實銷率則月減8%。

這份由研究業者Counterpoint提供給瑞銀的數據也顯示，中國大陸市場的強勁表現，抵銷了其他市場的下滑。中國大陸1月iPhone實銷率年增6%，表現遠優於去年12月的下滑22%。

iPhone在美國的實銷率變動相對較小，1月下滑4%，但仍比去年12月的年減8%好轉。

實銷率表現未必和iPhone營收直接相關，但能讓人看到一些趨勢。iPhone 14系列手機去年一度遭遇供應問題，導致蘋果上季營收流失，但到去年12月時供給開始好轉，蘋果將持續維持貨源充足，以彌補去年流失的收入，可能使本季財報強勁。

瑞銀維持對蘋果股票的「買進」評等，未來12個月的目標價也維持在180美元。蘋果股價1日跌1.4%，收145.31 美元。

美國 瑞士

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