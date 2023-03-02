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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

技術進口受限 除莫斯科外俄羅斯網速放緩

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集微網消息，據彭博社報道，上個月俄羅斯的移動互聯網速度較上年同期有所下降，原因是美國及其盟國因地緣政治對莫斯科實施製裁，阻礙了技術及設備進口。

俄羅斯研究機搆TelecomDaily的負責人Denis Kuskov表示，由於運營商被迫依賴製裁前購買的設備，2月份莫斯科以外地區的平均下載速度下降了7% 至每秒18.3兆比特。

俄羅斯上個月增長了32%至每秒34.7兆比特。Kuskov說，增加的原因是俄羅斯首都的人們使用較少的數據，因為政府阻止訪問許多外國網站。

根據互聯網監測組織Roskomsvoboda的數據，俄羅斯當侷去年屏蔽了創紀錄的234,000個網站，比2021年增長了80%。被封鎖的網站包括Meta Platforms Inc.的Facebook和Instagram。

根據Speedtest Global Index數據，1月份全球平均下載速度為每秒38兆比特，超過100個國家的下載速度高於俄羅斯地區。

自一年前俄烏戰爭以來，美國、歐盟和其他盟國將目標對準技術進口、金融機搆和個人。雖然這些措施側重於具有軍事用途的軍民兩用技術，但也打擊了維護網絡基礎設施所需的電信設備。

（校對/王雲朗）

俄羅斯 美國 莫斯科

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