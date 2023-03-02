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三星在美設廠有望獲26億美元補助 台積電上看60億美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，正在美國德州泰勒市興建晶片廠的三星電子，有望從美國聯邦政府獲得上看26億美元的補助。路透
南韓媒體報導，正在美國德州泰勒市興建晶片廠的三星電子，有望從美國聯邦政府獲得上看26億美元的補助。路透

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，在拜登政府積極吸引晶片廠赴美投資之際，正在美國德州泰勒市蓋晶片廠的三星電子，有望從美國聯邦政府獲得上看3.4兆韓元（26億美元）的補助。若以這篇報導推估的獲補助比率計算，台積電可獲得的直接補助則上看60億美元。

美國商務部根據晶片與科學法而發布的資金機會通知（NOFO）顯示，美國政府計劃整體支出527億美元資助晶片業發展，包括390億美元用於支持晶片生產、132億美元用於研發與員工訓練，另以5億美元強化全球供應鏈，還提列750億美元的直接貸款與貸款擔保額度。這是美國政府首度發布晶片生產誘因的細節，涵蓋申請程序與資格等。

根據通知，這些補助將透過直接發放資金、貸款以及貸款擔保。直接發放資金通常占整體計畫支出的5%~15%，貸款和貸款擔保則無金額上限，前提是不超過整體支出的35%。

報導指出，若以這個比率計算，三星電子正在泰勒市投資170億美元興建晶片廠，預料將獲得聯邦政府的8.5億~26億美元直接補助，若涵蓋貸款和貸款擔保，補助額將衝上59.5億美元。但NOFO也明確表示，收到美國補助的企業，若涉及傷害美國國安的行為，必須退還補助，暗示南韓晶片業者若加入美國的補助計畫，可能難以投資中國大陸工廠。

此外，若依照這篇報導所言、直接發放資金常占整體計畫支出5%~15%來計算，台積電砸400億美元在亞利桑那州設廠，獲得的直接補助也可能介於20億~60億美元。

美國 台積電 拜登

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