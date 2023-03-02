IDC下修今年智慧手機出貨量預估 折疊手機是亮點

國際數據資訊公司（IDC）調降今年全球智慧手機出貨量預測，如今預估將下滑1.1%，智慧手機市場要到明年才會「真正」復甦，但今年折疊式手機出貨量將在整體市場萎縮之際看增50%，是少見亮點。

IDC在1日調降2023年全球智慧手機出貨量預估，改為預測減少1.1%至11.9億支，遠不如之前預測的成長2.8%，且預期要到2024年才會出現「真正」的市場復甦。

Android今年的手機出貨量減幅將甚於蘋果的iPhone。IDC預估，今年Android手機出貨量將減少1.2%至9.677億支，iPhone則看減0.5%至2.25億支。IDC也預期，智慧手機的平均銷售價格在去年暴漲到415美元後，今年價格將開始下跌，降至約376美元。

IDC分析師史卡塞拉說，2023年將是「分成兩半的一年」，「多數地區上半年（智慧手機出貨量）將面臨二位數跌幅，（成長率）在第3季轉正，接著在第4季提高到二位數成長」，「我們預期通常在第3、4季推出的高階旗艦機種上市，將避免全年跌幅更加惡化」。

IDC預測，智慧手機出貨量在經歷五年的低個位數增幅（年複合成長率為2.6%）後，明年將成長5.9%。IDC追蹤行動與消費者裝置的分析師波帕爾（Nabila Popal）說：「我們依然相信我們在度過這些短期挑戰後，全球市場將在2024年回歸成長，屆時已開發市場會有龐大的積壓換機周期、新興市場的智慧手機滲透率仍有（成長）空間，將驅動穩定的長期成長。」

IDC也預估，5G聯網功能將持續獲採用，今年占出貨智慧手機的比率約為62%，2027年前再增至83%。折疊式手機的動能也持續增強，在整體市場萎縮之際，今年出貨量預料將增加50%至近2.2億支。

此外，長期而言，IDC也預期Android手機成長將超越iPhone，預測Android手機未來五年出貨量的年均複合成長率為2.8%，在2027年增至11.2億支，iPhone未來五年的年均複合成長率則預估為1.8%，2027年出貨量為2.477億支。

顧能公司（Gartner）1月已預測，今年手機出貨量將減少4%至13.4億支，包含手機、個人電腦（PC）以及平板電腦的電腦化裝置總出貨量則料將下滑4.4%至約17億台。