Arm暫時排除在英國上市的可能性 專注於在美國上市
集微網消息，據彭博社報道，軟銀集團旗下芯片IP設計公司Arm決定暫時不在倫敦証券交易所(London Stock Exchange)出售股票，未來將專注於在美國上市。
知情人士說，這家軟銀集團(SoftBank Group corp .)旗下的公司將專注於今年晚些時候讓Arm在紐約單獨上市。由於信息尚未公開，知情人士要求不具名。
知情人士還提到，該公司的總部目前仍在英國劍橋，不排除未來在倫敦二次上市的可能性，但這種可能性不大。
對此，軟銀拒絕置評。知情人士當時說，去年Arm的估值目標是至少達到600億美元。
據悉，軟銀創始人孫正義多次表示，他的首要目標是讓Arm在美國上市，因為那裡擁有深厚的投資者基礎和具有吸引力的估值。
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