馬斯克淡化收購鋰礦公司傳聞 表示聚焦精煉鋰
關於外界推測特斯拉考慮收購一家礦業公司的傳聞，特斯拉執行長馬斯克表示，公司聚焦於精煉鋰礦，而非挖礦。
馬斯克1日在特斯拉投資人大會上表示，「侷限的因素」在於精煉鋰礦，而不是找到鋰，因為沒有國家獨佔這種礦物的蘊藏。
特斯拉傳動與能源工程高級副總裁巴格利諾表示，公司位於德州科珀斯克里斯蒂的鋰精煉廠已經動工，目標一年內開始生產。特斯拉希望在德州的鋰精煉廠把鋰濃縮成電池級鋰化學品。
特斯拉一直沒有回應有關該公司考慮收購加拿大鋰礦公司Sigma Lithium的報導。此時，電動車產業對於鋰這種電池原料金屬的需求日提高。
多家車廠已積極涉入礦業領域，以便鞏固電池的供應。例如斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）收購礦業公司McEwen Mining旗下銅子公司14%股權，通用汽車據傳也爭取巴西淡水河股基本金屬業務的股權。在今年1月，通用與Lithium Americas公司敲定6.5億美元協定，開發美國一處鋰礦。
至於電動車另一種關鍵原料鎳，馬斯克表示它只用於飛機、長程版車款或卡車。
馬斯克說，電動車電池絕大多數將試以鐵為基礎的電池，而世界上有大量的鐵。
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