油價漲 美國原油出口創紀錄 陸PMI推升鋁銅等工業金屬

國際油價震盪後收盤走高，美國創紀錄的原油出口減緩庫存負擔。鋁在內工業金屬價格走高，投資人權衡中國大陸需求回升跡象和加深聯準會（Fed）緊縮預期的數據和官員談話。金價則因美元走貶而上漲。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價收漲

西德州中級原油（WTI）期貨收在近兩周高點，美國能源資訊署（EIA）公告原油出口成長23%，導致近期庫存成長放緩。

4月交割的WTI原油期貨上漲64美分，結算價報每桶77.69美元；5月交割的布蘭特原油期貨上漲42美分，結算價報每桶84.31美元。

中國2月份製造業PMI升至逾10年最高，佐證多頭有關全球需求正在回暖並有望支撐石油市場的理據。

Tortoise Capital Advisors經理人Rob Thummel表示，EIA發布的數據或表明中國大陸以及亞洲地區對石油的需求可能正在回升。

基本金屬走高

倫敦市場鋁等工業金屬價格走高，鋁價上漲2.5％，因中國2月製造業採購經理指數(PMI)高於經濟學家預期，同時住宅銷售也出現回升。

道明證券大宗商品策略師Ryan Mckay表示，基本金屬價格的上漲表明多數交易員已經消化了Fed最近的鷹派評論，除非市場預期邁向6％的高點。

倫敦時間下午5:54，倫敦金屬交易所鋁價上漲2.5％，結算價報每噸2,431美元。銅價漲1.6％，其他金屬也上漲。

金價上漲

現貨金價上漲0.6%，報每英兩1,838.20美元，盤中稍早觸及1,844.5美元的一周來最高。美國黃金期貨結算價報1,845.40美元，上漲0.5%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，中國大陸公布強勁數據以及一些國家考慮繼續升息之際，美元兌其他貨幣下跌，為黃金市場提供若干支持。

現貨銀上漲0.5%，至每英兩21.01美元。鈀金跳漲1.2%，至每英兩1,434美元，白金漲0.3%，至每英兩955.36美元。