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美元走貶 德國通膨升高歐元區升息預期後歐元攀升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德國2月通膨急漲升高歐元區升息預期後，歐元攀升。
德國2月通膨急漲升高歐元區升息預期後，歐元攀升。

美元周三全面走貶，中國大陸強勁的製造業景氣數據帶動大宗商品貨幣上漲，德國2月通膨急漲升高歐元區升息預期後，歐元攀升。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%至104.483。歐元上漲0.8%，至1.066美元。

數據顯示中國大陸製造業活動十年來最快的速度擴張後，人民幣、澳幣和紐元齊漲。中國官方製造業採購經理人指數(PMI)從1月的50.1急升至2月的52.6，遠勝預期。

德國2月消費者物價調和指數(HICP)漲幅超過預期，這表明頑固的價格壓力並未緩解，推高歐洲央行升息預期。

美國製造業景氣連續四個月萎縮後，美元加劇跌勢。 美國供應管理協會(ISM)的製造業PMI從1月的47.4微升至47.7，為六個月來首次攀升。PMI低於50表明製造業萎縮。

美元指數2月上漲近3%，這是連續四個月下跌後的首度月線漲勢，最近幾周一系列強勁的美國經濟數據提高了市場對Fed 進一步升息的預期心理。

美元兌日圓持平於136.20日圓，美元兌日圓在2月上漲近5%，為6月以來的最大單月漲幅。

在岸人民幣兌美元國內交易結束時收報6.8729元，為2月21日以來的最高收盤價。離岸人民幣漲1.1%，至6.8779元，勢將創下11月底以來的最大單日漲幅。

紐元勁升1%，至0.6248美元，澳幣升0.4%，至0.6752美元，逆轉了周三較早因國內經濟數據疲軟而觸及兩個月低位的跌勢。

指數 美國 人民幣

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