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北監收容人藏手機有內情？阻斷器太老舊防不住5G訊號

台積電ADR逆勢上漲1.6% 較台北交易溢價3.6% 費半微跌

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周三上漲1.55%，收在88.42美元，較台北交易溢價3.6%。費城半導體指數同日微跌0.09%。

美國股市周三（1日）漲跌互見，道瓊接近持平，標普和那指連二日下跌，美債殖利率攀升。美國ISM製造業數據顯示通膨率可能繼續居高不下，而美國聯準會（Fed）決策者的評論也加深外界對激進升息的擔憂。

道瓊工業指數小漲5.14點，漲幅0.02%，至32,661.84點；標普500指數下跌18.76點，跌幅0.47%，收在3,951.39點；那斯達克綜合指數回落76.06點，跌幅0.66%，報11,379.48點；費城半導體指數滑落2.56點，跌幅0.09%，收至2,955.83點。

台灣加權股價指數周三上漲94.70點收在15,598.49點，台積電漲2.15%收在522元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 111.01 +1.26 106.00 4.73

中華電 CHT 115.42 +0.88 115.00 0.36

台積電 TSM 540.81 +1.55 522.00 3.60

聯電 UMC 50.52 +1.60 51.30 -1.52

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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