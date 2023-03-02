學者警告：抹黑產業政策

紐約時報報導，拜登政府對美國晶片補貼申請設定多項條件，是想「一箭多鵰」，不僅要扶持關鍵產業對抗中國大陸，還要進一步地改變企業行為。

但經濟學家警告，拜登政府可能模糊了核心的經濟目標，加劇產業政策的挑戰。

華府智庫經濟創新集團（EIG）首席經濟學家歐齊梅克說，美國想打造更大且更具全球競爭力的晶片業，原就挑戰艱鉅，但現在試圖同時完成另外十多件不相干的事，會加劇這個挑戰，「產業政策的鼓吹者應該要擔心，這不僅會失敗，還會抹黑產業政策達一個世代」。

產業遊說者和一些經濟學家擔心，企業將被迫將資金用到他處，這並非晶片法的核心目標。

美國商會執行副總裁布萊德利建議，政府應專注於消除監管障礙，增加障礙只會提高成本、並導致延遲投產。共和黨籍奧克拉荷馬州眾議員盧卡斯指出，白宮關注晶片生產的程度，根本比不上想把勞工議程強加於晶片業的決心。

也有企業執行長私下抱怨這些限制。2020年初以來，民營企業為美國提升本土晶片生產的計畫，已承諾近2,000億美元的投資，當中多家公司都在期待政府補助款。