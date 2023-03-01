為晶片補貼設限！美官員指「台積電有開幼兒園」喊話廠商 經濟學家搖頭

集微網消息，美國投入近400億美元到半導體製造業，不僅是想扶持關鍵產業對抗中國大陸，還想利用這筆錢更進一步地改變企業行為，美國經濟學家對這一行為潑冷水。

根據外媒綜合報導，美國商務部對想從補助中分一盃羹的公司層層設障，要求受補助企業必須為員工提供托兒服務、工廠營運使用低碳排能源、向建築工人支付工會等級工資，以及不能用補貼款買庫藏股，還可能必須和政府分潤，官員甚至以台積電在台灣辦有幼兒園舉證條件合理。

紐約時報報導，拜登這是想一舉多得。拜登認為晶片法案的誘惑力足夠改造民營企業，希望擴大其影響力，同時實現多個目標，包括美國生產增加、勞動條件變好、會導致氣候變遷的化石燃料排放減少等。

但這也可能帶來重大風險，一些此前贊成這項產業政策的經濟學家改變了看法，認為拜登模糊了核心經濟目標。美國智庫Economic Innovaton Group首席經濟學家Adam Ozimek表示，這幫政客想打造一個更大、更具全球競爭力的美國半導體業，這是一項艱巨的挑戰，關注另外十多件不相干的事會白費功夫。

美國商務部官員認為，這些要求不是給企業帶來過重的負擔，而是在幫助企業吸引勞工並避免浪費政府資金。美商務部擧例，台積電在台灣的晶圓廠提供托兒服務，而中國大陸的晶片製造商也在竭力支持政府擧措或國安目標。

美國商會執行副總裁Neil Bradley表示，我們應該專注於消除監管障礙，對於只會增加成本並延遲投產的新要求應該要謹慎。俄克拉荷馬州眾議員盧卡斯指出，與其說白宮在關注晶片生產的程度，不如說是將勞工議程強加於關鍵半導體業。

值得注意的是，大多數大型半導體製造商的在美國的新廠已經動土。自2020年初以來，這些企業為美國晶片回歸計劃承諾了近2000億美元的投資，其中多家公司都在期待政府補助款。