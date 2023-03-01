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美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。圖／美聯社
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。圖／美聯社

美國經濟正邁向「軟著陸」或「硬著陸」？上月發布的1月數據大致呈現經濟「火熱」景象，但同時債市卻反映衰退疑慮升高，令人質疑究竟何者為真。分析師認為，1日起美國2月數據將陸續公布，可能啟動一輪經濟預期向下修正過程，給1月的樂觀展望大潑冷水。

最近數據有多令人困惑，從兩套消費者信心指數可見一斑。

兩項消費者信心指數分歧

經濟研究聯合會（Conference Board）日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡，與彭博訪調經濟學家平均預測升至108.5的走向南轅北轍。但密西根大學稍早公布，密大2月消費者信心指數終值從初值66.4升至67，是2022年1月來最高，反映淨者樂觀看待經濟現況。

兩套消費者信心指數各說各話，那個較可信？Brown Brothers Harriman外匯策略師Win Thin說：「基於近來消費支出持續旺盛，我覺得密大指數訴說的故事較貼近真實。」

然而，近來科技業頻傳裁員，加上通膨持續居高不下，在在侵蝕消費者的預算並削弱購買力。從這角度觀之，經濟研究聯合會的消費者調查數據，似與消費者對未來六個月經濟前景轉惡的看法更搭調。該會資深經濟學家Ataman Ozyildirim說：「目前信心和未來預期都顯著下滑。」

倘若果真如此，這對聯準會（Fed）來說是好消息，顯示央行一連串猛力升息，終於見到「抑制消費支出」的效果。

但話說回來，美國1月失業率降到53年低點，而此刻認為就業機會仍「很多」的受訪者比率衝上52%，是去年4月來最高，這看來又不像是民眾對經濟前景憂慮加深，反倒強化了就業市場仍然「火熱」的看法。

「軟著陸」vs.「硬著陸」論點各有所憑

彭博專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，這兩套消費者信心指數呈現出迥然不同的景象，幾乎可說是當前「硬著陸」與「軟著陸」辯論的縮影。所謂經濟根本無需「著陸」的說法2月甚囂塵上，密大數據提供了佐證；另一方則認為，經濟展望沒那麼樂觀，美國仍步向「硬著陸」，一如經濟研究聯合會的數據所示那般。

歐瑟士認為，此問題將在未來一周成為焦點。或許，1月各項數據強得出乎意料，只是巧合？Bannockburn Global Forex分析師Marc Chandler就質疑：「1月數據是否反映世界最大經濟體成長重新加速，還是大致上只是受2022年11月和12月數據極差影響，以及季節性調整和方法更動造成扭曲...此問題不太可能在未來一周獲得解答，但（未來一周的數據）可能開始指出前方的走向。」

2月數據可能導致經濟展望下修

Chandler警告，所謂「不著陸」和「軟著陸」情境，跟諸多可靠的衰退指標相牴觸，例如美債殖利率曲線「倒掛」，以及經濟領先指標迅速往下栽。若是篤信經濟不會硬著陸，那意味汽車貸款違約率升高，乃至銀行放款標準趨嚴（這趨勢也反映在Fed的正式調查上），皆可置之不理嗎？Chandler說：「這些全都有可能發生，只是可能性看來很低。」

他預料，自本周起公布的美國2月經濟數據，將開始給1月數據助長的樂觀氣氛蒙上一層陰影。

近期出爐的重要經濟數據包括：1日公布的美國2月ISM製造業指數、2日的上周初領失業救濟金人數與單位勞工成本、8日的ADP就業報告，以及10日（下周五）出爐的2月非農就業告報與失業率。

指數 美國

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