存儲晶片廠商合作學校招生受阻 引爆南韓半導體人才焦慮

集微網消息，根據此前報導，韓企普遍釋放招聘計劃，韓國IC設計大廠年底前擁有的晶片設計人才或將從目前的1500人增加至2000人。然而，韓國各大學的半導體相關部門在招收新生方面遇到了障礙，這引發了人們對韓國半導體人才培養日益困難的擔憂。

據台媒電子時報報導，受2023年下半年半導體需求回暖預期影響，韓國三星電子等存儲晶片廠商正積極制定人才招募計劃，欲擴大人才招募規模。

韓國半導體相關專業招生情況嚴峻。據韓國經濟日報報導，延世大學的系統半導體工學系新成立的系統半導體工程系，第一批正式註冊的合格學生都放棄了註冊資格。

目前，三星在與大學合作培養人才方面最為積極，它設立了10個院系，其中5個與半導體相關，其餘與人工智能、下一代通信和其他領域有關。據悉，三星先進技術研究院（SAIT）主蓆在最近的一次研討會上表示，在大學中，從中小型企業很難以與大企業相似的方式運營合同學科，因此迫切需要另一種人才培養政策。

時差+產業失衡

《首爾經濟》分析了韓國半導體招生嚴峻的兩點原因。

首先，業界所需的人才供求時期和政策之間有時差。半導體行業目前最迫切需要的是完成碩士和博士學位的高端人才。根據政策培養的碩士、博士人才需要短則5年，長則10年。政府的半導體高級人才培養政策的開始時間從去年開始，至少5年左右的時間會出現空白。而且，政策中培養高級人才的目標在2000~3000人之間，這僅是10年後半導體產業高端人才所需額度（5565名）的一半。

也有人表示，為了填補空白，有必要採取吸引外國留學生等外部人力的措施。

此外，報導認為半導體產業生態圈不均衡也是一點原因。韓國半導體產業的頑疾導致內存偏重，對於以系統半導體為中心的材料、零部件和設備等領域中小企業人力供需出現問題。半導體合同學科是半導體人才培養的重要支柱之一，但這可能只讓三星電子等以存儲器半導體事業為主的大企業受惠。

韓聯社近日援引朝鮮最高領導人的話說，為了在先進的半導體技術方面創造競爭力，最重要的是人才……儘管人工智能和ChatGPT現在做得很好，但如果不學習半導體工藝技術訊息，它們將完全毫無用處。