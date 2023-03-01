日本熊本縣公共預算再創歷史新高 可能用於資助台積電第二工廠勘測

集微網消息，據日經新聞報導，日本九州地區各都道府縣2023年度預算提案已經亮相，其中多項涉及半導體領域支出，台積電工廠所在的熊本縣一般帳戶初始預算提案連續第二年創歷史新高，將進一步集聚半導體相關產業定位為優先擧措，相關預算將增加一倍以上。

值得注意的是，熊本縣預算包含利用龍門水垻（同縣菊池市）的未使用水作為與相關產業集中相關的地下水保護措施。

龍門水垻位於菊池川流域的上遊，每天的供水能力為34000噸工業用水，其中約2萬噸未使用。這些水將被台積電及其周邊地區的工廠使用，這將是台積電宣布的第二家日本工廠啓動建設的重要一環。

半導體生產需要大量用水，台積電計劃在其新工廠每天使用約12000公升水，其第一期工廠預計2024年底開始全面運營，其中大部分用水將使用阿蘇地區的地下水。