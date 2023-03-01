想獲美晶片補助？「這些條件」得苦吞 半導體廠恐重新盤算

拜登政府周二（2月28日）公布390億美元獎勵在美國生產半導體的補助條款，然而科技產業消息人士說，一些意料外的條款可能削弱申請補助金的吸引力。

雖然半導體產業沒有消息人士透露，他們的公司可能會放棄在美國擴廠的計畫，但他們對美國商務部提供資金所設定的一系列規定抱怨連連。這些規定從要求分享超額利潤，到為蓋廠的營建工人提供平價托育等等。

其中，分潤條款是最具爭議的問題之一。半導體產業消息人士表示，這一措施令人意外，目前還不清楚將如何適用於企業，因為每家企業都必須與美國政府分別談判才能達成協議。

一位半導體產業消息人士對路透表示：「如果這是政府官員將在談判階段尋求更多、更深層要求的前兆，那麼，有批評聲音指出，這可能讓推動事情變得更具挑戰性。」

產業人士表示，就連一些普遍已預期到的條款，像是讓同意在獲得補助金五年內暫停實施庫藏股措施的企業獲得優先補助資格，對一些企業來說也是難以接受的條款。在晶片產業市況動盪期間，實施庫藏股計畫一直是幫助維持投資人滿意的做法。過去兩年來，晶片業從短缺轉成供應過剩。

另一名晶片產業高層主管對路透表示：「我認為這會讓企業感到『火燒心』。不知道市場會怎麼做。這筆補助金將限制企業的靈活性。」

美國商務部長雷蒙多28日在宣布這些規定時表示，這些規定目的是確保企業妥善使用這些資金，並且能嘉惠勞工。她說：「我們的工作致力於保護納稅人的錢，強化美國勞力與給予美國企業最擅長的舞台：創新、規模與競爭。」

對於台積電這些有獲利能力的企業來說，限制實施庫藏股和必須分潤的條款可能讓美國以外的投資人難以接受。台積電的亞利桑那廠已經動工，但尚未表示是否會申請美國政府的資金。台積電也沒有對美國政府公布的補助條款置評。

第三位晶片產業消息人士對路透報導：「對一家外國企業來說，接受這種對事業的干涉是非常奇怪的。」

根據第一位產業消息人士的說法，對於已經規劃要為工廠員工提供托育照顧的晶片公司來說，額外要求把類似的福利提供給蓋新廠的營建勞工，是有點令人困惑的。他擔心其中一些條款讓企業原本試圖試圖的行動步調放緩。

更棘手的問題是，在美國建造新晶片廠的成本可能會變得更加高昂。目前在美國建廠的成本已經高於台灣和新加坡等工業中心。

根據第五位產業消息人士的說法，雖然沒有人預期會有「免費午餐」，但令人意外的條款將迫使企業再次評估在美國設廠的相關成本數字。不過消息人士說：「我認為我們沒有見到任何會導致我們離開的因素。」