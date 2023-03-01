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確診回升萬例！本土+11,995 輕症免隔離最快3月底上路

傳日本對華半導體設備出口管製可能涉及售後維保環節

集微網／ 集微網

集微網消息，據外媒報導，1月美國日本、荷蘭達成對華設備出口管製合作意向後，相關細節始終未有公開，有日本方面專家表示，編製中的新規仍然有可能將涉及限制向中國派遣人力資源，並且還假設無法對之前運往中國的產品進行維護。

日本業內人士認為，這將直接影響尼康、佳能公司相關業務營收，而日本企業唯一的幸運可能將是受監管的設備僅限於中高端水平。根據美國的措施，監管對象是「能夠製造電路線寬為14納米或更小的半導體的設備」。

如果在日本實施此類規定，尼康的高端ArF光刻機將受到出口限製，但佳能的強項在中低端的i-line和KrF（氟化氪）光刻機，預計將不受出口限制。因為它是「低技術」的，所以很有可能能夠規避地緣政治風險。

另一方面，尼康也有i-line和KrF產品，預計將進一步發力這些「低技術含量」的領域。特別是i-line方面，該公司計劃在2024財年之前推出一種新型曝光設備，並準備從佳能手中奪取市佔。

日本 美國 高端

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