美國晶片法案開放申請 公佈10大優先事項
集微網消息，美國當地時間周二，美國開放《芯片和科學法案》補貼申請並公布10大優先事項，補貼包括390億美元製造業補貼和110億美元研究和勞動力發展投資。
《芯片與科學法案》指示商務部向芯片製造商和對芯片供應鏈至關重要的公司（例如，芯片設備和材料供應商）提供激勵措施。這些激勵措施可以包括貸款和貸款擔保以及贈款。額外的資金可以支持當地的勞動力發展工作。公司也可能有資格獲得由財政部的25%的半導體製造投資稅收觝免。
美國商務部透露，具體的補貼將以現金、聯邦貸款或債務擔保的形式發放。具體補貼的比例仍需要根據個案進行評估。不過美國商務部在指引中也提及，各項補貼加起來預計不會超過項目整體開支的35%，大多數項目的直接現金補貼會落在資本支出的5%-15%之間。
《芯片與科學法案》公佈了10大優先事項，包括授權技術理事會200億美元，授權能源部169億美元，授權商務部技術中心100億美元，授權製造業擴展合作夥伴關係22.5億美元等，已在不同方向發展先進製造及技術。
以下為10大優先事項原文：
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