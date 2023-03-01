伊朗核技術進展顯著！美國防部：只需12天便可產出核彈材料

美國國防部高級官員上月28日表示，伊朗可以在「大約12天內」製造出足夠製造一枚核彈的裂變材料。

路透報導，國防部最高政策官員科卡爾（Colin Kahl）在眾議院聽證會上表示「自我們退出『聯合全面行動計畫』（JCPOA，即伊朗核協議） 以來，伊朗在核方面取得顯著進展」，卡爾透露「2018 年，當上屆政府決定退出JCPOA時，伊朗需要大約12個月的時間才能生產出一枚核彈所需的裂變材料，現在則僅需約12天」。

卡爾強調「所以我仍認為，如果能通過外交方式解決這個問題並重新限制他們的核計劃，這會比其他選項更好，但現在JCPOA陷入僵局」。拜登（Joe Biden）政府過去2年曾嘗試恢復伊朗核協議，但未能成功。

儘管美國官員表示伊朗已經越來越接近於生產裂變材料，但他們仍認為伊朗尚未掌握實際製造核彈的技術。