回應美國TikTok禁令 中國：太沒自信

美國白宮日前給政府機構30天的期限，要求在公務設備上剔除TikTok，為遵守TikTok禁令下達最後通牒。中國官方在週二（2月28日）做出回應，批評美方濫用權力，以打壓他國企業，凸顯美國的不安全感。

中國外交部發言人毛寧28日在例行記者會說：「美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜愛的應用軟件，未免太不自信了。」並強調中國堅決反對「美方泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的錯誤做法」。

毛寧亦呼籲：「美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。」

然而，美國白宮週二（28日）表示，它對遏制TikTok的進一步行動持開放態度，同時美國國會也已經展開禁用TikTok的立法程序。

白宮首席副新聞秘書道爾頓（Oivia Dalton）告訴法新社，拜登政府正在阻止中國和其他國家「試圖利用數位科技和美國用戶數據，（為美國）帶來不可接受的國安風險。」美國商務部官員埃斯特韋斯（Alan Estevez）則稱TikTok是一個「威脅」。

美國眾議院外交事務委員會於當地時間28日稍晚，將對TikTok相關法案進行表決，該法案將授權美國總統拜登（Joe Biden）決定要否全面禁止TikTok用於美國設備。

該禁令將須獲得眾議院和參議院全體成員通過，再提交給總統簽署為法律。

反對意見

非營利組織美國公民自由聯盟反對該法案，認為這將遏制美國人的基本憲法權利。該機構的高級政策顧問萊文托夫（Jenna Leventoff）表示：「國會決不能審查整個平台，剝奪美國人言論自由。」

部分美國國會議員亦不認同該法案。美國民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）說，他強烈反對，認為全面禁用TikTok將「損害我們在全球的忠誠度、破壞美國的就業機會，並削弱美國的核心價值觀，即言論自由和企業自由。」

米克斯說，他相信部分共黨員議員對TikTok的擔憂是「合理的」，但該法案現階段仍過於「寬泛」，更理想的替代方案，應是使目前美國外國投資委員會（CFIUS）和TikTok的談判繼續進行下去。

CFIUS是美國的國家安全機構，它在2020年一致建議TikTok的母公司字節跳動剝離該平台，因為擔心用戶數據可能交付中國政府。 TikTok和CFIUS已經就數據安全要求，進行了2年多的談判。

TikTok回應西方圍堵

針對美國一連串對TikTok的使用限制，TikTok官方也提出尖銳批評，稱這些禁令「不過是政治演出」。

TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）告訴法新社：「我們希望（拜登政府）在解決政府設備以外的TikTok國安問題時，不會採用審查數百萬美國人發聲管道的方式。」

奧伯維特進一步表示：「不幸的是，這種做法已經成為全球其他國家政府的藍圖。」

上週，歐盟委員會和歐盟理事會相繼禁止員工在其公務設備上使用TikTok，而歐洲議會也追隨了這兩個歐盟最高決策機構的腳步，宣布將從3月20日開始，禁止議員及工作人員於公務手機、平板使用TikTok，並強烈建議他們將TikTok從個人設備中刪除。

28日，丹麥議會也要求其議員從行動設備上卸載TikTok，聲稱因為有「間諜活動的風險」。加拿大政府則跟進美國，在本週對其政府機構頒布類似禁令。

TikTok在全球擁有超過10億用戶，包括在美國的1億多用戶，且用戶大多是年輕族群。這導致TikTok成為一種文化傳輸的力量，引起國際社會的警惕，並擔憂該平台與中國政府有所連結，儘管TikTok多次否認上述指控。

（綜合報導）

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