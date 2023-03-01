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Novavax錯失新冠疫苗先機 警告生存有危機 盤後崩跌25%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯 （Novavax） 表示懷疑該公司能否繼續經營到明年，股價在28日盤後重挫25%。路透
美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯 （Novavax） 表示懷疑該公司能否繼續經營到明年，股價在28日盤後重挫25%。路透

美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯 （Novavax）表示，相當懷疑該公司能否繼續經營到明年，這是該公司的新冠疫苗在錯失先機，遲遲無法搶下市占後發出的最新警訊。消息拖累Novavax盤後暴跌25%。

Novavax在2月28日發出的聲明中表示，關於2023年營收有「重大不確定性」，即便應該會有足夠的資金可供營運使用。該公司同日公布第4季虧損金額是分析師原先預估的約兩倍。

Novavax表示：「由於這些不確定因素，關於我們能否存續的重大疑慮依然令人擔憂。」

消息傳出後，Novavax股價在28日盤後重挫25%至每股6.87美元，截至當天收盤的股價今年來下跌10%，延續2022年93%的暴跌趨勢。

Novavax公布上季營收3.57億美元，分析師原先平均預估營收達3.8億美元；經調整後每股虧損2.28美元，比分析師原先預期的每股虧損1.15美元更糟。

該公司在截至上季底的現金與約當現金規模為13.4億美元。

此前，生產問題導致Novavax的新冠疫苗申請監管許可延宕，等到該公司的次單位蛋白疫苗去年獲得核准上市時，莫德納公司（Moderna）與輝瑞（Pfizer）的mRNA疫苗已經在市場上拿下絕大多數市占。

現在，美國政府準備停止採購新冠疫苗，新冠疫苗將轉向商業銷售，Novava得嘗試自行銷售。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，迄今，Novavax在美出貨110萬劑新冠疫苗，遠不如輝瑞的6.5億劑與莫德納的4億劑。英國政府在去年12月減少採購Novavax的疫苗，當時導致股價崩跌34%。

新冠疫苗 美國 莫德納

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