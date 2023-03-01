油價連四個月下跌 金價2月跌5.1%創近兩年最重頹勢

國際原油價格連續四個月下跌，美國經濟放緩的疑慮持續壓制市場信心。隨著交易員準備迎接美國進一步升息，黃金創下近兩年來最大單月跌幅。銅價則出現9月來最大單月跌幅。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價連續四個月下跌

油價周二漲近2%，收復了上一交易日的失地，對中國大陸經濟強勁反彈的希望抵銷對美國升息拖累世界最大經濟體原油消費的疑慮。

周二到期的4月布蘭特原油期貨收高1.44美元，漲幅1.8%，報每桶83.89美元。更為活躍的5月合約漲1.41美元，漲幅1.7%，至83.45美元。美國西德州中級原油（WTI）期貨漲1.37美元，漲幅1.8%，至每桶77.05美元。

總結2月，布蘭特原油期貨跌約0.7%，美國原油期貨下挫約2.5%。

路透引述消息人士報導，由於運費降低和需求上升，2月俄羅斯西部港口對中國大陸的烏拉爾原油出口量較前月上升。

美國能源資訊署（EIA）周二公布的數據顯示，美國12月原油產量降至每日1,210萬桶為2022年8月以來的最低水準。

然而，美國原油庫存一直在增長，預計將連續第10周增加，路透調查的分析師預計，上周美國原油庫存將增加近50萬桶。

貴金屬和基本金屬月線均挫

隨著交易員為美國進一步加息做準備，黃金出現近兩年來最大單月跌幅。銅價出現9月以來最大單月跌幅。

金價2月下跌超過5％，之前三個月曾因有跡象顯示Fed將開始放慢緊縮步伐而上漲。1月底以來，美元和美國公債殖利率上升，令無息資產黃金吸引力下降。

截至紐約時間下午2:46，現貨黃金上漲0.7％至每英兩1,830.18美元，本月跌幅5.1％。

銅價周二延續反彈走勢，受助於投機客寄望最大金屬消費國中國需求復甦而調整部位。

倫敦金屬交易所(LME)銅期貨攀升1.9%，至每噸8,965.50美元，周一上漲1%。

然而，該合約2月下跌2.7%，為去年10月以來首見月線下跌。

紐約商品交易所銅期貨上漲2.1%，至每磅4.09美元。