台積電ADR跌0.3% 較台北交易溢價4.2% 費半收漲
台積電ADR周二下跌0.26%，收在87.07美元，較台北交易溢價4.15%。費城半導體指數同日上漲0.24%。
美國股市周二（2月28日）收低，2月表現低迷，三大指數月線均收黑，因投資人持續評估利率是否會在較長時期內保持高位。
道瓊工業指數下跌232.39點，跌幅0.71%，至32,656.7點，標普500指數下跌12.09點，跌幅0.30%，收在3,970.15點，那斯達克綜合指數下跌11.44點，或0.1%，報11,455.54點。費城半導體指數上漲7.18點，漲幅0.24%，收至2,958.39點。
台灣加權股價指數上周五下跌111.62點收在15,503.79點，台積電跌1.35%收在511元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 109.57 +0.28 106.00 3.37
中華電 CHT 114.34 -0.51 115.50 -1.01
台積電 TSM 532.22 -0.26 511.00 4.15
聯電 UMC 49.70 +0.87 49.95 -0.51
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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