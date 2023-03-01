美股三大指數收黑 投資人仍擔心Fed長時間維持高利率

美國股市周二（2月28日）收低，2月表現低迷，三大指數月線均收黑，因投資人持續評估利率是否會在較長時期內保持高位。

道瓊工業指數下跌232.39點，跌幅0.71%，至32,656.7點，標普500指數下跌12.09點，跌幅0.30%，收在3,970.15點，那斯達克綜合指數下跌11.44點，或0.1%，報11,455.54點。費城半導體指數上漲7.18點，漲幅0.24%，收至2,958.39點。

在經歷1月的強勁表現後，美股在2月回落，道瓊2月挫跌4.19%、標普500指數同期跌2.61%，那指則跌1.11%。這段時間，美國2年期公債殖利率攀升超過10個基點，10年期殖利率上升超過40個基點。經濟數據和美國聯準會（Fed）官員的言論促使市場參與者重新考慮Fed升息至高於市場預測的水準，以及將其保持在高點的時間比預期更長的可能性。

安聯投資管理公司ETF市場策略主管Johan Grahn說：「市場在很多方面都預期事情在不久後惡化，迫使Fed轉向，或暫停動作，或比Fed所說的更早降息，但Fed比投資人更堅決許多，因此又回到了老套路，即你真的想在這個問題上與Fed對抗嗎？在這種情況下，試圖這樣做仍是個錯誤。」

交易員已開始在市場上為Fed 3月將升息幅度提高到2碼的可能性定價，儘管聯邦資金利率期貨數據顯示，這種可能性仍然很低，約23%。利率期貨走勢顯示利率將在9月達到最高峰的5.4%。

美國銀行全球研究認為，Fed可能會將利率提高到接近6%，美國消費者需求強勁和勞動市場緊俏，將使Fed對抗通膨之役不得不持續更長時間。

不過，周二經濟數據顯示，美國消費者信心在2月意外減弱，12月房價漲勢進一步趨緩。

通常與利率預期同步變動的美國2年期公債殖利率上升2.3個基點，報4.816%。經濟數據公布後，殖利率的回落幫助提振標普500指數和那指，但這兩個指數在尾盤回軟，收盤仍下跌。

標普11大類股中，不動產類股、原物料類股、金融類股、通訊服務類股收漲，而公用事業類股表現最差，跌1.75%，能源類股第二差，跌1.44%。

個股方面，高盛大跌3.8%，成為拖累道瓊收跌的原因之一。此前高盛執行長蘇德巍表示，該銀行正考慮其消費者業務的「戰略性選擇」。

臉書母公司Meta漲3.19%，此前該公司表示正在創建一個新的頂級產品組，專注於生成性人工智慧（AI）。

科技巨頭漲跌互見，蘋果跌0.34%、特斯拉跌0.92%、亞馬遜漲0.5%、微軟跌0.3%、字母漲0.21%。

目標百貨漲1.01%。該公司28日公布財報，儘管經濟放緩，該公司的財測不如預期，但上季營收與獲利均優於預測。

挪威郵輪重挫10.18%，此前該公司公布的全年獲利預測不如預期。