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英歐達成溫莎框架 躲過貿易戰

聯合報／ 編譯田思怡陳曉慈／綜合報導
英國首相蘇納克（左）與歐盟執委會主席范德賴恩（右）二月廿七日結束聯合記者會後相互握手。（法新社）
英國首相蘇納克（左）與歐盟執委會主席范德賴恩（右）二月廿七日結束聯合記者會後相互握手。（法新社）

英國首相蘇納克和歐盟執委會主席范德賴恩，二月廿七日就英國脫離歐盟後的北愛爾蘭貿易問題，達成名為「溫莎框架」的新協議。蘇納克廿八日前往北愛爾蘭尋求支持，宣揚北愛獨享准入歐盟單一市場與英國市場的好處。

蘇納克在記者會說，新協議主要內容包括：第一，從英國進入北愛地區的貨物，若僅進入北愛將走「綠色通道」，若進入歐盟則走「紅色通道」，「綠色通道」的貨物檢查將大幅精簡。

第二，引入「刹車」機制，允許北愛議會有權對歐盟單一市場規則在該地區的應用叫停和修改。但「剎車」並非自動開啟，必須英國政府同意且事前徵詢歐盟意見。

第三，英國增值稅改革將適用於北愛，英國對北愛的產品供應也將增加，英國監管機構批准的藥物也將在北愛上市。

蘇納克認為，該協議取得決定性突破，將緩解英國本土和北愛爾蘭之間的貿易問題。范德賴恩也稱讚新協議是歷史性的，歐英關係開啟新篇章。但她表示，歐洲法院仍對單一市場問題擁有最終解釋權。

北愛地區主要政黨「民主統一黨」(ＤＵＰ)領導人唐納森透過聲明表示，新協議在許多領域都取得重大進展，但依然存在問題。他表示，在某些方面歐盟法律仍然適用，ＤＵＰ將繼續研究新協議。北愛另一主要政黨「新芬黨」對新協議表示歡迎，稱將就具體細節進行審查。

北愛貿易問題一直是英國脫歐最具爭議的問題之一。此前，英國曾在脫歐談判時與歐盟達成「北愛爾蘭議定書」，北愛實質上留在歐洲單一市場及歐洲關稅同盟內，以避免北愛和愛爾蘭之間形成硬邊界。但這項安排引發英國脫歐派和北愛親英派不滿，認為其干擾北愛地區貿易，讓北愛形同和英國本土分隔，要求修改。

紐約時報指出，「溫莎框架」影響深遠，除了穩住蘇納克首相寶座，也避免了英國與歐盟貿易戰、簡化英國與北愛之間的貿易、讓已癱瘓數月的北愛政府有望重新恢復運作，還除去英美關係的一大障礙。愛爾蘭裔的美國總統拜登要求蘇納克妥善處理北愛問題，以免危及維繫北愛和平的「耶穌受難日協議」。

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